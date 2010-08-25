MİT, PKK ile temas kurar mı?

T24 - Başbakan Erdoğan’ın “Devletin istihbarat kurumları terör örgütüyle temas kurabilir” sözlerini MİT eski Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş yorumladı:





“PKK, Kürt sorununun çözülmeyişinin yarattığı sonuçlardan biri oluşu, destek alabildiği kitlesel yapı, koruyabildiği silahlı gücü ile dikkate alınması gereken aktörlerden. 26 yıl gibi nesilleri etkileyen çok uzun bir süreçte, yaklaşık 40 bin kaybın ve sınırsız mağduriyetlerin gerçekleştiği şartların tarafı olan PKK’nın, Türkiye toplumunun büyük çoğunluğu üzerinde yarattığı psikolojik sonuçlar ve hukuki-meşru olmayan örgütsel kimliği sebebiyle, resmi muhatap olarak kabul edilebilmesinin mümkün olmadığını, Öcalan dahil herkes biliyor. Ancak nasıl değerlendirilirse değerlendirsin, bir PKK gerçeği ile karşı karşıya bulunduğumuz da bir gerçek. Silahların bırakılması silahlı gücün mensuplarına uygulanacak hukuki koşulların düzenlemesi, bu düzenleme içerisinde lider kadronun yeri gibi düzenlemeler için devletin doğrudan veya dolaylı olarak İmralı ve Kandil ile temas kurması, dünya pratiklerinde de yaşanan deneyimlerden. Meşru, demokratik siyasete dönüş mesajları veren Öcalan ve PKK liderliği de, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ‘güven’ yaratıcı adımların atılmasında oynayabilecekleri rollerin yaratabileceği sonuçları, daha da gecikmeden değerlendirmek durumundadır.”





Baraj düşmeli, af çıkmalı



Öneş Kürt sorununun çözülmesi için de atılması şart olan adımları şöyle sıraladı: “Seçim barajının indirilmesi, Kürtçe propaganda yasağının kaldırılması, yerel isimlerin kullanabilmesi gibi konularda ortamın hazırlanmasının etkili olabilecek hususlardır. Teröristlerin dağdan indirilmesi için özel proje üretmelidir. Teröristlere bir af konusunun dahi yeri vardır ve olması gerekir.”







