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‘MİT-PKK görüşmesi’ne soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ile PKK arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeye ilişkin ses kaydı için soruşturma başlattı.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ile PKK arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeye ilişkin ses kaydı için soruşturma başlattı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan da ortam dinlemesine takıldı



MİT görevlileri ile PKK yöneticileri arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeye ilişkin ses kaydı konusunda yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sözkonusu ses kaydıyla ilgili soruşturma başlattı. İnternete düşen ses kaydının, MİT ile PKK yetkilileri arasında Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan 5. görüşmeye ait olduğu öne sürülüyor.

Görüşmede dönemin MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile şimdiki MİT müsteşarı, görüşmenin yapıldığı iddia edilen dönemde ise Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan’ın olduğu iddia ediliyor. Görüşmede PKK tarafında ise Zübeyir Aydar, Sabri Ok ve Mustafa Karasu bulunuyor. Görüşmede arabulucu sıfatıyla üçüncü bir ülkenin yetkilisi de var.


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