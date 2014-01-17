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'MİT, paralel devletin adını 'PDY' olarak koydu' iddiası

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın imzasıyla tüm teşkilata gönderilen bir yazıda 'Paralel Devlet Yapılanması' adı verilen örgüte karşı faaliyete öncelik verilmesinin istendiği öne sürüldü

17 Ocak 2014 14:09

17 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP çevrelerinde dile getirilen Fetullah Gülen cemaatine yönelik, 'devlet içinde çete', 'paralel devlet yapılanması', 'darbeci çete' gibi iddialarına yönelik olarak MİT'in harekete geçtiği belirtiliyor. Buna göre 15 Ocak tarihi itibarıyla, Başbakan’ın talimatı üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan tüm teşkilat birimlerine bir yazı göndererek 'Paralel Devlet Yapılanması'na karşı istihbarat faaliyetlerinin öncelikli olduğunu duyurdu. Yazıda, iddia olunan yapının ilk kez "PDY" kısaltmasıyla anılması da dikkat çekti.

Taraf gazetesinin haberine göre, Başbakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), yolsuzluk operasyonlarının ardından hükümet çevreleri tarafından çok sık dile getirilen ‘Paralel Devlet Yapılanması’ iddiasına karşı harekete geçtiği ve bizzat MİT tarafından ‘PDY’ kısaltmasıyla anılan ‘örgüt’ün 2014 için ‘öncelikli’ hedef olarak tanımlandığı iddia edildi.

Haberde Fidan'ın, MİT’in takip ettiği örgütlere, espiyonaj/kontrespiyonaj faaliyetleri ve diğer organize suç örgütlerine ait çalışmaların sonlandırılmasını emrederken, “2014 yılı Hedef Öncelikleri ve Planlı İstekleri” kapsamında yeni hedef olarak “Paralel Devlet” kapsamında dini fraksiyonları hedef gösterdi. MİT’in “Paralel Devlet Yapılanmaları” kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her türlü dini vs. yapılanmayı hassasiyetle takip etmesi istendi. MİT’in talimatında “Gülen Cemaati”nin ismi geçmezken, “Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı tüm dini fraksiyonlar” göndermesi yapıldı.

MİT’in tüm teşkilata gönderdiği yazıda, bu yapıların içinden eleman temini dahil her türlü teknik vb. çalışmaların yürütülmesini, takiplerin yapılmasını, devlet kurumlarına girmiş cemaat mensuplarının tespitini ve bildirilmesi, konunun ‘terör örgütlerinden de öncelikli’ bir konumda ele alınması emredildi.

 

PDY kısaltması ilk kez kullanıldı

 

İlgili emir yazısında; “Paralel Devlet Yapılanmaları” “PDY” olarak kısaltmış. MİT’in tüm teşkilata gönderdiği öne sürülen yazıda şöyle denildi:

“2014 yılı hedef Öncelikleri ve Planlı İstekleri kapsamında; Yurtiçi/yurtdışı kaynaklı yapılardan beslenen ve kamu kurum/kuruluşlarında illegal faaliyet yürüten Paralel Devlet yapılanmaları/PDY (Her türlü fraksiyon vb.) birinci derecede hedef önceliğinde izlenecektir.

Yaşanan konjonktürel gelişmeler bağlamında; hedef önceliklerinde yeralan / almayan bir takım grup/oluşumların (yerli /yabancı radikal dini örgütleri ile yerli/yabancı dini akımlar), Yargı ve Güvenlik Güçleri başta olmak üzere devlet içerisinde illegal yapılanma faaliyetlerinde bulundukları görülmüştür. Bundan böyle bu ve benzeri yerli / yabancı mahreçli oluşumların takip ve kontrolü önem taşımaktadır.”

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