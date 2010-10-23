MİT Osman Öcalan'ı PKK'ya karşı mı kullanacak?

T24 - Terörle mücadele kapsamında MİT Müsteşarı Fidan’ın Osman Öcalan’la görüştüğü iddia edildi. Türkiye’nin terör örgütü PKK’ye karşı bir blok oluşturacağı ve bunun başına da Osman Öcalan’ı getireceği öne sürülüyor. Bu kapsamda Fidan’ın Osman Öcalan’la görüştüğü, kendisine bütün güvencelerin verileceğini taahhüt ettiği, Öcalan’ın da teklife sıcak baktığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, ekimin ilk haftasında Kuzey Irak’a yaptığı ziyaret sırasında Hewler kentinde MİT’e ait binada PKK’den ayrılan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan ile görüştüğü öne sürüldü. MİT’in Öcalan’ı terör örgütüne karşı bir plan dahilinde kullanmak istediği iddia ediliyor.

Kuzey Irak’tan yayın yapan ve Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne yakınlığıyla bilinen Lekolin adlı internet sitesinin haberine göre, PKK karşıtı bir blok oluşturma çabasında olan Türkiye, bu oluşumun başına Osman Öcalan’ı getirmeyi planlıyor. Habere göre, MİT Müsteşarı Fidan, Kuzey Irak ziyareti sırasında Osman Öcalan’ı Hewler kentindeki Ankawa semtinde bulunan MİT binasına çağırarak görüştü. MİT Müsteşarı Fidan’ın Osman Öcalan’a, Türkiye’ye gelmesi ve bu oluşumun başına geçmesi için bütün güvencelerin kendisine verileceğini, devletin bütün olanaklarının bu oluşuma aktarılacağını söylediği öne sürülüyor.



‘Teklife sıcak baktı’ iddiası

Osman Öcalan’ın da, MİT Müsteşarı Fidan’ın teklifine sıcak baktığı savunuldu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın PKK’den kaçtığı grubu toplamasını istediği ileri sürülen Osman Öcalan’ın da görüşmesinin ardından harekete geçerek bazı isimlerle toplantılar yaptığı iddia ediliyor.



Dört aşamalı plan

Lekolin’in haberine göre PKK’ye karşı uygulamaya konulacak 4 aşamalı plan şu şekilde yürütülecek: “PKK’yi durduracak ve geriletecek bir sürecin zemini oluşturulacak. PKK içinde karşıtlık ve moral bozukluğu yaratılmaya çalışılacak. PKK-BDP çizgisine alternatif yeni bir oluşum yaratılacak. Medya savunma alanlarına yönelik bölge güçlerinin de destek vereceği geniş kapsamlı askeri operasyon düzenlenecek.”



