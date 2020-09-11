MİT operasyonu ile yakalanan İsa Özer, İstanbul'a getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalanan PKK/KCK üyesi İsa Özer, İstanbul'a getirilmesinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda uzun süredir Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olduğu öğrenilen PKK/KCK üyeliğinden aranan İsa Özer, MİT mensuplarının operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi.