MİT, Odatv'de ele geçirilen belgeleri doğruladı

T24- Odatv'de ele geçirilen MİT belgeleri üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) arasında üst düzey bir toplantı yapıldı. MİT'in ele geçirilen belgeleri doğruladığı iddia edildi.









Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal’ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’la buluşarak Soner Yalçın’a ait internet sitesi Odatv’de ele geçirilen MİT belgeleri hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Köksal’ın Fidan’a kendisi hakkındaki bazı bilgilerin Odatv’ye hakkında önceki gün yakalama kararı çıkarılan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu tarafından servis edildiği bilgisini verdiği ileri sürüldü.

‘Ergenekon’un medya yapılanması’na yönelik Odatv’ye geçen ay düzenlenen baskında MİT’e ait olduğu belirlenen ve kozmik odalarda tutulması gereken bazı bilgi ve belgelere ulaşılmıştı. İddiaya göre bu belgeler, baskının ardından tutuklanan Soner Yalçın’a MİT Asya Masası Şefi Kaşif Kozinoğlu tarafından verildi.



MİT belgeleri teyit etti





MİT, bulunan bazı belgelerin kurumlarına ait olduğunu teyit etti. MİT’in bu belgeler ‘bizimdir’ demesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu’nun yakalanması ve evinde arama yapılmasına karar verdi. Önceki gün Kozinoğlu’nun Ankara’daki evine giden polis ekipleri, kendisini bulamadı ancak evinde arama yaptı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal, geçen günlerde Ankara’da bir araya geldi. Fidan’ın Köksal’dan Odatv’de bulunan MİT belgeleri hakkında bilgi aldığı öğrenildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü kaynakları Fidan-Köksal görüşmesini “Çeşitli konularda sürekli görüşüyorlar” diyerek doğruladı; ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.



‘Fidan’ı yıpratma’ iddiası





Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarlığı’na atanmasının ardından Odatv’de, kardeşi Mustafa Fidan’ın Fethullah Gülen’in yardımcısı olduğu şeklinde haberler çıkmıştı. Bu haberler üzerine MİT, Odatv’ye bir tekzip metni göndermiş, Odatv de bu tekzip metnini yayımlamıştı. Tekzip metninde Fidan, Mustafa adında bir kardeşinin olmadığını, kendi kardeşinin ise ABD’ye hiç gitmediğini belirtmişti. Soner Yalçın’ın, Kaşif Kozinoğlu’nun yönlendirmesiyle kurumun başına yeni atanan Hakan Fidan’ı yıpratmak için bu haberleri yayımladığı iddia ediliyor.



Kozinoğlu kimdir?



Soruşturma kapsamında aranan Kaşif Kozinoğlu’nun MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı’nda Asya Masası Sorumlusu olduğu belirtiliyor. Kaşif Kozinoğlu, Genelkurmay Özel Harp Dairesi’nde görevliyken polis özel harekât timlerini eğitmek üzere görevlendirildi. Binbaşı rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu ve ardından da MİT’te çalışmaya başladı.



Kozinoğlu’nun adı Alaattin Çakıcı davasıyla da gündeme gelmişti. Çakıcı’nın yargılandığı çete davası Yargıtay’da görüldüğü sırada davanın Çakıcı’nın lehine çıkması için büyük uğraş verdiği iddia edilmişti. Kozinoğlu, dönemin Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya ile görüşme yaparak Çakıcı’nın lehinde karar çıkarması için baskı yaptığı iddiası üzerine hakkında açılan davada 5 ay hapis cezası almıştı.