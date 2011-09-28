MİT neden kadın eleman almıyor?

T24 - MİT personel alımı için açtığı sınavda "Erkek" şartı koydu. TBMM geçen yıl MİT’e "Neden kadın eleman almıyorsunuz?" diye sitem etmiş ve "Kadınlar tepkilerini kolay belli edip, açık veriyor" cevabı almıştı.



Milli İstihbarat Teşkilatı, personel alımı için açtığı sınavda yine sadece ‘’Erkek ’’ şartı getirdi. Son üç dönemdir kadın personel almayan MİT, geçen yıl Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun sitemi ile karşılaşmıştı.



MİT, İbranice, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Farsça, Gürcüce, Makedonca, Rusça ve Yunanca bilen personel almak için sınav açtı. MİT, “Analitik yönü kuvvetli, iletişim yeteneği güçlü, sorumluluk sahibi, kişisel gelişime açık, araştırmacı, pratik zekalı, yönetme ve yönlendirme becerilerine sahip’’ eleman arıyor. Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek olması, devlet memuru olma şartlarını taşıması, en az lise mezunu bulunması ve 35 yaşını aşmaması gerekiyor.

"Kadınlar kolay açık veriyor"



MİT, geçen yıl da sadece erkek personel alımı için sınav açmış ve dönemin TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, MİT’in o günkü Müsteşarı Emre Taner’e mektup yazarak, ‘’Neden kadın personel almıyorsunuz?’’ diye sormuştu.



Emre Taner ise Akşit’e bir cevap göndererek ‘’Teşkilatta görev alacak ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya giden personelin, cesur, baskı ve strese dayanıklı olması gerekmektedir. Kadınlar tepkilerini kolay belli etmekte ve açık vermektedir. Bu nedenle tercihimiz erkek istihbaratçılardan yanadır” cevabını vermişti.



MİT’de 21 Temmuz 2011 itibarıyla yüzde 81.1 oranında erkek, yüzde 18.9 oranında da kadın personel bulunuyor. Geçen yıla kadar kadınlar, MİT Müsteşar yardımcılığı ve Stratejik İstihbarat Başkanlığı görevlerine kadar yükselmişti. MİT personelinin yüzde 78.5’i üniversite mezunu bulunuyor. Personelin yaş ortalaması ise 36-45 yaş aralığında yüzde 38.8 ile en yüksek bölümü oluşturuyor. (Gazeteport)

