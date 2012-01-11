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MİT Müşteşarlığındaki toplantı sona erdi ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 21:09

-MİT Müşteşarlığındaki toplantı sona erdi ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - MİT Müşteşarlığında devlet erkanına yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı sona erdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantının sonunda, toplantının içeriğine ilişkin yazılı bilgilendirme yapıldı.  MİT'in kuruluşunun 85. yıl dönümü vesilesiyle planlanan etkinlikler çerçevesinde MİT Müsteşarlığı ana binasında bugün saat 17.30'da devlet erkanının katılımıyla tören düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ilgili bakanlar, askeri erkan ve yüksek yargı başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 85. yıl özel sinevizyon gösterimi yapılmıştır.  MİT Müsteşarı ile Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanının konuşmalarıyla devam eden tören, düzenlenen kokteylin ardından sona ermiştir.''  

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