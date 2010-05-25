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MİT Müsteşarlığı görevine Hakan Fidan atandı

Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığına atandı.

25 Mayıs 2010 03:00

T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine, yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Emre Taner'in yerine MİT Müsteşar Yardımcısı Dr. Hakan Fidan atandı. Taner'in görev süresi daha önce üst üste 4 kez uzatılmıştı.



Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı iken önceki ay MİT Müsteşar Yardımcılığına atanan Dr. Hakan Fidan, yarın yaş haddinden emekli olacak MİT Müsteşarı Emre Taner'in yerine getirildi.

MİT Müsteşarlığına atanan Fidan, yaklaşık 2,5 yıldır Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Fidan, daha önce de dört yıl süreyle Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) görevinde bulunmuştu.


Dr. Hakan Fidan kimdir?

Hakan Fidan, 1968'de Ankara'da doğdu. Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine atanmadan önce kamuda çeşitli görevler üstlendi. Fidan, sırasıyla; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay, büyükelçilik siyasi ve ekonomik danışmanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve MİT Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Başbakanlık'taki görevi esnasında Özel Temsilcilik vazifelerinde bulundu. Bu görevlere paralel olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yaptı, Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığında görevlendirildi. Akademik tahsilinin tamamını TSK'da tamamladı. Yurtdışı görevi esnasında University of Maryland University College'den, Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Kalkınma ve Türk Dış Politikası konularında akademik çalışmalar gerçekleştirdi. Çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.


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