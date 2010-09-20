MİT Müsteşarı'nın ABD'de olduğu ortaya çıktı

T24 - Devletin zirvesinin gündeminde terörle mücadele ilk başlığı oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta yapılan iki güvenlik toplantısının ardından, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın Amerika'ya gittiği ortaya çıktı.



Hükümet terörün son bulması için tavizsiz adımlar atmaya hazırlanıyor. Askeri, diplomatik, sosyal ve psikolojik tüm seçenekler haftasonu yapılan güvenlik zirvesinde masaya yatırıldı.



MİT müşteşarı Hakan Fidan'ın da bu çevçevede bir süredir ABD'de gizli temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Fidan'ın temasları tablonun diplomasi, güvenlik ve istihbarat ayağı konusunda büyük önem taşıyor.



Fidan'ın Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA Direktörü ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı yetkilileriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.



Kulislerde MİT müsteşarının ABD'de yaptığı temasların çok önemli olduğu konuşuluyor.



Pazar günü yapılan güvenlik zirvesine Fidan yerine yardımcısının katılması dikkat çekmişti.



Pazar günü yapılan ve ve devletin zirvesinin katıldığı güvenlik zirvesinde ise askeri, diplomatik, sosyal ve psikolojik tüm araçların masada tutulara çözüm için alternatiflerin artırılması kararı çıkmıştı.



Hükümet terör örgütünün eylemsizlik kararının uzatılması konusunda bir pazarlığa ve konunun gündeme getirilmesine tümüyle karşı.



Kulislerde gündeme getirilen bilgilere göre, hükümetin bölgedeki yüksek standartlı demokrasi ve reformist adımlarını hızlandırması bekleniyor. Ancak bunun içinde anadil olarak Kürtçe eğitim ve bir sonraki adımda yeni bir yapılaşmanının önünü açacak özerklik talepleri bulunmayacak.



Terör örgütünün olası eylemlerine ise cevabın artık daha sert ve net verilmesi bekleniyor. Askere verilen sınır ötesi operasyon yetkisi de bu noktada güçlü caydırı bir etken olarak masada duracak.



