-MİT MÜSTEŞARI SURİYE'DE ŞAM(A.A) - 28.04.2011 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu'nun başkanlığındaki Türk heyeti Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Türk heyetinin sabah saatlerinden itibaren Suriye heyeti ile biraraya geldikleri bildirildi. Görüşmelerde, Suriye'de yaklaşık 2 aydır devam eden olaylara ilişkin Türk heyetine bilgi verileceği, Türk heyetinin ise, ülkede açıklanan reformların hayata geçirilmesine ilişkin Türkiye'nin desteğini ileteceği kaydedildi. Türk heyetinde DPT uzmanlarının da yer aldığı belirtilirken, Suriye'nin El Vatan Gazetesi Türk heyetinin Şam ziyaretinin, "Suriye'nin reform çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımı ve bu çalışmaların hızlandırılması kapsamında Türkiye ile işbirliği ve Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi" çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu. Ülke basınında yer alan haberlerde, "Türkiye'nin Suriye'ye 180 milyon avro tutarında Eximbank kredisi vermesine ilişkin kararı geçtiğimiz hafta onayladığı ve kararın resmi gazetede yayınlandığı" hatırlatıldı. Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirilirken, Türk heyetinin Şam temasları sırasında hangi yetkililerle biraraya geleceklerine ilişkin bilgi verilmedi.