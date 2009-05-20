MİT Müsteşarı ile 6 ay daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Emre Taner'in görev süresi 6 ay daha uzatıldı.



Emekliliği gelen MİT Müsteşarı Emre Taner’in yerine kimin atanabileceği konusunda pek çok isim ortaya atıldı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ya da Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın, yeni MİT Müsteşarı olabileceği söylendi.

Ancak hükümet sessiz sedasız bir adım atarak, Emre Taner’le “6 ay daha” devam etme kararı aldı. Taner’in MİT Müsteşarlığı’ndaki görev süresi 6 ay uzatıldı.



MİT Kanunu’na göre Müsteşarlık görevinde bulunan kişilerde yaş haddi 68. Müsteşar, 68 yaşını doldurana kadar görev yapabiliyor. Emre Taner ise halen 67 yaşının içinde. Dolayısıyla hala bir yıl görev yapma imkanına sahip.



MİT Müsteşarlığı görevine 15 Haziran 2005 yılında başlayan Taner’in görev süresi “şimdilik” kaydıyla 6 ay daha uzatıldı. Hükümetin, bu altı ayın sonunda Taner’in görev süresini bir altı ay daha uzatması da söz konusu olabilecek.