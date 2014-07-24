"MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı 'Emin' kod adıyla dinlediler" iddiası

Polisin polise sahur vakti düzenlediği baskınla gözaltına alınan 76 polis "casusluk" iddiasıyla suçlanıyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın "Selam Tevhid" örgütünün "Emin" kod adlı üyesi sıfatıyla telefonlarının dinlenip kaydedildiği iddia edildi. MİT Müsteşarlığı’nın internet sitesinin de izlendiği iddialar arasında. Ayrıca TÜBİTAK’ın üst düzey kriptoloji uzmanının da dinlenenler arasında bulunduğu öne sürüldü.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, gözaltındaki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Yurt Atayün ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse’ye bu kişilerin terör soruşturmasıyla ilgisi ve ne amaçla dinlendiği sorulacak.

Suçlamaların temelini ise MİT Müsteşarlığı’nın internet erişimine girerek verileri izlemek, kaydetmek ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın telefonlarını ‘Emin’ kod adı ile örgüt üyesi olarak dinlemek ve kaydetmek oluşturuyor. Telefonları dinlenenler arasında TÜBİTAK’ta görevli üst düzey bir kriptoloji uzmanı da bulunuyor. Şüpheli polis şeflerine sorulacak 2 önemli soru, ‘Bu isimlerin telefonlarını neden izlediniz, takip ettiniz ve kaydettiniz’ olacak.

Casusluk suçlaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önceki gün, Balyoz, Ergenekon, Oda TV, Poyrazköy, Amirallere Suikast, 7 Şubat’ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve istihbarat yöneticilerine karşı başlatılan operasyonları yürüten polis şeflerinin de aralarında bulunduğu 100’den fazla polisi gözaltına aldı. Operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu tarafından yapılan yazılan açıklamada 76 polise yönelik ‘casusluk’ suçlamasının altı çizilerek, ‘MİT Müsteşarı’nın kod adıyla örgüt üyesi olarak dinlenip kaydedildiği’ ifadesi yer alıyordu.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Selam Tevhid dosyasında

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 2010 yılında ‘Selam Tevhid’ örgütü adı altında bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında telefonları dinlenenlerden biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan oldu. Fidan’ın telefonu ile ilgili mahkemeden alınan dinleme talebi ise kendi ismi ile alınmadı. Kod adı ‘Emin’ olan ve açık kimliği belirlenemeyen örgüt üyesinin, telefonlarının dinleneceği belirtilerek dinleme talep edildi. Mahkeme olumlu yanıt verdi ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın telefonları dinlenmeye başlandı. Fidan’ın telefon konuşmaları yazılı hale getirilerek Selam Tevhid soruşturma dosyasına tape olarak koyuldu. Selam Tevhid soruşturması kapsamında dinlenen telefonların ve izlenen maillerinin izini süren polis, ilginç bir izleme kararını daha tespit etti. Bu da, MİT Müsteşarlığı’nın internet hattıydı. MİT Müsteşarlığı’nın güvenlik amaçlı olarak kurum ismiyle kayıt altında tutulmayan internet erişim hattı da, Selam Tevhid soruşturması kapsamında izlenmişti.

2 kritik soru

Dönemin TEM Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Yurt Atayün ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse’yi sorgu sırasında bekleyen en kritik 2 soru, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ve TÜBİTAK’ın en önemli kriptoloji uzmanın telefonunun dinlenmesine ilişkin olacak. Polis, gözaltındakilere bu kişilerin telefonlarını ne amaçla dinlediğini ve sürdürdükleri terör soruşturması ile ilgisini soracak.

Gözaltındakilere 25 sayfalık soru

Gözaltına alınan polislerden 16’sının avukatlığını yapan Ömer Turanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde ailelerle birlikte açıklama yaptı. Avukat Turanlı, polislerin ifadelerinin alınmaya başlandığını belirterek “25 sayfa uzunluğunda soru var. Sorular Selam Tevhid soruşturması, gizliliğin ihlali, özel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi ve hukuka aykırı dinlemelerle ilgili” diye konuştu.

'2 yıl sahte 2 yıl gerçek isimle dinlediler'

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen ‘sahte isimlerle yasadışı dinleme’ operasyonunda gözaltına alınan eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de arasında bulunduğu 31 kişinin Emniyetteki sorguları başladı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin yürüttüğü ‘yasadışı dinleme’ soruşturmasında şüpheli sayısı da 41’e çıktı. Savcılığın 39 kişi hakkında yakalama, gözaltı kararı vermesinin ardından Emniyet’e çağırılan 2 polis hakkında da ‘şüpheli’ işlemi yapılması üzerine gözaltına alınanların sayısı 32’yi buldu. Casusluk merkezli soruşturmada ise gözaltı sayısı 76’ya yükseldi.

Dinleme kararında usulsüzlük

Mülkiye Müfettişleri, İstanbul İstihbarat Şube’de yaptıkları incelemede 2008-2012 tarihleri arasında siyasetçi, işadamı, sanatçı ve gazetecilerden oluşan 250 kişinin Ergenekon, Organize Suç Örgütü, Selam-Tevhid Örgütü, PKK ve uyuşturucu dosyalarında yasadışı dinlendiklerini belirledi. 2008-2010 tarihleri arasında İMEİ numaraları üzerinden sahte isimlerle dinlemelerin yapıldığı, 2010-2012 tarihleri arasında ise gerçek isimlerle dinlemeler yapıldığı tespit edildi. İnceleme sırasında dinleme kararlarında bir usulsüzlük daha tespit edildi. Kararlara gerekçe olarak polisin matbu, muğlak ifadelerden oluşan gerekçeler sunduğu tespit edildi. Somut delil sunulmadan istenen dinleme kararlarının da, belli mahkemelerdeki hâkimler aracılığı ile alındığı belirlendi.

Dinlenen bazı isimler şunlar: İşadamı İnan Kıraç, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Gençlerbirliği Futbol Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Yazar Latif Erdoğan ve bütün aile üyeleri, Nurettin Veren’in eşi Gönül Veren, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün eşi Mine Ünlü, Gazeteciler Ali Eyüpoğlu, Fikret Bila, Saygı Öztürk, Müge Anlı, eski Emniyet Müdürleri Emin Arslan, Cevdet Saral, Osman Ak, eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı (KOM) Coşkun Hayal, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert, emekli Orgeneral Edip Başer, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Metin Külünk, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Faik Işık, şarkıcı Fulden Uras ve 21 Emniyet müdürü.