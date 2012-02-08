MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifadeye çağrıldı

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve yardımcısı Afet Güneş KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.





Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ile 2 MİT görevlisinin KCK soruşturması kapsamında yarın ifadeye çağrıldığını bildirdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı iddialarına ilişkin "Bir bilgimiz yok, bilgi verilmiş değil şeklinde açıklama yapmıştı.



Fikret Seçen de konuyla ilgili kendisine sorulan soruya karşılık, ''Öyle bir şey yok'' ifadesini kullanmıştı.



Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, KCK Operasyonları kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, önceki MİT Müsteşarı Emre Taner ve Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdığı iddiaları yer almıştı.





