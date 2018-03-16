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MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbe davasına müdahillik talebinde bulundu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 155 sanık yargılanıyor

16 Mart 2018 13:13

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı (MİT) Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 3’ü sivil 155 sanığın yargılandığı davaya müdahil olmak için avukatı aracılığı ile başvuruda bulundu.

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 3’ü sivil 155 sanığın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya dün MİT Müsteşarı Hakan Fidan, şahsi avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulundu.

Dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görüldü. Duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada konuşan Ahmet Arık, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı bölgesinde yaralandığını, vatandaşların birinin de yanı başında hayatını kaybettiğini anlattı. Arık, sanıklardan şikayetçi olarak davaya müdahillik talebinde bulundu.

Abdullah Bulut da 15 Temmuz akşamı görev yaptığı Gölbaşı TÜRKSAT'ta bulunduğunu, yayınları kesmek için gelen darbeci helikopterlerden yapılan atışla yaralandığını belirterek, davaya müdahil olmak istedi.

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