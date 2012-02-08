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MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrıldığı iddiası İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 00:59

-MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrıldığı iddiası İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı iddiasına ilişkin, ''Bir bilgimiz yok, bilgi verilmiş değil'' dedi.  Çolakkadı, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen KCK soruşturması kapsamında MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrıldığı iddiasıyla ilgili olarak AA muhabirinin sorularını yanıtladı.  Başsavcı Çolakkadı, bir savcının, böyle bir soruşturma yapması halinde başsavcıya bilgi vereceğini ifade ederek, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma talimatı bunu gerektiriyor. Ancak bir bilgimiz yok, bilgi verilmiş değil. Olsa verilirdi diye düşünüyoruz. Bilginin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekiline de verilmesi gerekirdi. Bu bilgi verilmedi bize. Eğer bu haber doğruysa, o zaman bizlere bilgi verilmeden yapılmış demektir'' diye konuştu.   ''Peki sizin haberiniz olmadan çağrılmış olabilir mi?'' sorusuna karşılık da Başsavcı Çolakkadı, ''Duymadığımız bir şeye nasıl 'var' diyelim? Önemli konularda normalde bilgi verilir. Savcı önemli kabul etmemişse bilemem tabii'' yanıtını verdi.   Bu arada, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen ise AA muhabirinin, konunun doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna karşılık, ''Öyle bir şey yok'' ifadesini kullandı. 

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