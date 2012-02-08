T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT Müsteşarı Fidan ifadeye çağrıldı İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 13:48

-MİT Müsteşarı Fidan ifadeye çağrıldı İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'in yarın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığını bildirdi. Seçen, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'nın da bilgisi dahilinde söylüyorum. Medyada yer alan 3 isimle ilgili dün itibariyle telefonla çağrı yapılmıştır. Bu 3 isim, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yarın ifade vermeye çağrıldı'' dedi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ile terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturmayı yürütüyor.  Söz konusu soruşturma kapsamında eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi, 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24