-MİT Müsteşarı Fidan ifadeye çağrıldı İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'in yarın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığını bildirdi. Seçen, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'nın da bilgisi dahilinde söylüyorum. Medyada yer alan 3 isimle ilgili dün itibariyle telefonla çağrı yapılmıştır. Bu 3 isim, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yarın ifade vermeye çağrıldı'' dedi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ile terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturmayı yürütüyor. Söz konusu soruşturma kapsamında eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi, 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.