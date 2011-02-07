-MİT MÜSTEŞARI FİDAN BAKÜ'DE BAKÜ (A.A) - 07.02.2011 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Azerbaycan Milli Güvenlik Bakanı General Eldar Mahmudov'un resmi daveti üzerine geldiği Bakü'de temaslarda bulunuyor. Milli Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, MİT Müsteşarı Fidan ve beraberindeki heyetin dün başlayan ziyareti çerçevesinde, ilk olarak Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev'in ''Fahri Hıyaban'' da bulunan anıt mezarı ile ''Şehitler Hıyabanı''nda yer alan Türk ve Azeri şehitliğini ziyaret ettiği bildirildi. Anıt mezar ve şehitlik ziyaretlerinde Fidan'a, Azerbaycan Milli Güvenlik Bakanı General Mahmudov eşlik etti. Ziyaretlerden sonra, MİT Müsteşarı Fidan ve Milli Güvenlik Bakanı General Mahmudov bir görüşme yaptı. Mahmudov görüşmede, MİT Müsteşarı Fidan'ın müsteşar olarak ilk defa Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, ziyaretin, iki ülke kurumları arasında işbirliğinin daha da yükseltilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti. Fidan-Mahmudov görüşmesinde, örgütlü suçlar, terörizm, uyuşturucu ile mücadele, göçmelik süreci gibi konuların ele alındığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilen Müsteşar Fidan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını Cumhurbaşkanı Aliyev'e iletti. Fidan, müsteşar sıfatıyla Azerbaycan'a ilk defa ziyaret ettiğini, bu durumun kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, Bakü'de gördüğü büyük gelişmenin ve ilerlemenin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. Aliyev ise görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik prensipleri üzerine kurulduğunu belirterek, bütün alanlarda olduğu gibi güvenlik alanında da iki ülke arasındaki ilişkilerin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine emin olduğunu söyledi.