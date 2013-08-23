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MİT, Mursi'yi 'ayaklanmalar var, önlem alın' diye uyarmış...

Hakan Fidan, kendisine verilen talimat üzerine Haziran ayının sonunda Kahire'ye giderek, Mursi ve İhvan hareketinin liderleriyle görüştü

23 Ağustos 2013 12:55

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Haziran ayında Mısır'a gidip Muhammed Mursi'yi bazı noktalarda uyardığı ortaya çıktı. Kahire'ye giden MİT Müsteşarı Fidan, Mursi'ye "Bölgede hareketlenme var. Bu hareketliliğin, iktidarınız aleyhine dönüşmemesi için tedbirlerinizi alın" dediği iddia edildi..

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün Kanal 24'e, "Mısır'da darbe gerçekleşmeden 10-15 gün önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Mursi ile görüştü" şeklinde açıkladığı görüşmenin ayrıntıları belli oldu.

Star gazetesinin haberine göre, Arap Baharı yaşayan ülkelerdeki demokratikleşme sürecini dikkatle inceleyen Ankara, gerek Mısır içinde bazı aktörlerin, Mursi'ye karşı bir darbe planı içinde olduğu; bu plana da bölgesel ve uluslararası destek aradığı yönünde güçlü bir izlenime ulaştı.

 

Fidan haziran sonunda Mısır'a gitti

 

Bunun üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan, kendisine verilen talimat üzerine Haziran ayının sonunda Kahire'ye giderek, Mursi ve İhvan hareketinin liderleriyle bir görüştü. Görüşmede Fidan, Mursi'ye, "Bölgede bir hareketlenme var. Bu hareketlenmenin, sizin iktidarınız aleyhine bir hareke dönüşmemesi için gerekli adımları atın, tedbirlerinizi alın" uyarısını yaptı. Fidan, Mısır'ın tarihinde demokratik seçimle iktidara gelen ilk Devlet Başkanı Mursi'nin, meşruiyetini kuvvetlendirmesi için şu önerileri de masaya getirdi:

İşte Fidan'ın önerileri:

-34 Bakanlığın, 25 koltuğunda İhvan dışındaki partilerden temsilciler oturuyor. Meşruiyeti kuvvetlendirmek için halk içinde de kucaklayıcı olun. Siyasi parti temsilcileriyle istişarelerinizi artırın.

-Dış dünya ile irtibatınızı koparmayın. Türkiye ile yakın ilişkilerin devamını arzuladığınızı biliyoruz. Aynı arzudayız. Ancak ilk resmi ziyaretlerinizi ABD, İran gibi ülkelere yapın.

-Ekonominizi düzeltecek girişimlerde bulunun. Mısır halkının hayat standardında, olumlu yönde farklılıklar yaratın. Ekonomik darboğazı aşmak için turizme odaklanabilirsiniz.

-Çevre temizliğini önemseyin. Kahire'nin çöplerinden kurtulması için biz de destek olalım, hijyen için 150 çöp kamyonunu gönderiyoruz.

-Devlet deneyimi için bürokratlarınızı Türkiye'ye eğitime gönderebilirsiniz.

 

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