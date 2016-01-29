MİT mensubu: O TIR'ları kaçırın, CHP'ye malzeme çıkarıyor bunlar!

X-7 kod adıyla ifadesine başvurulan MİT mensubunun, MİT TIR’larının durdurulduğu olay yerinde Terörle Mücadele’de görevli bir polisin koluna girip, “Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar, bu TIR’ı buradan kaçırın. CHP'ye malzeme çıkarıyor bunlar” dediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Adana’da Ocak 2014’te durdurulan MİT’e ait TIR’larla ilgili yaptıkları haber nedeniyle 2 aydır tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan’ın hazırladığı iddianamede TIR’ların durdurulması ile ilgili MİT mensuplarının ifadelerine de yer verildi.

"Derhal bırakın" dedi

28 Mart 2015’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren X-7 kod adlı MİT mensubu, 1 Ocak 2014’te 3 MİT mensubu ile MİT’e ait “insani yardım taşıdığını” belirttiği TIR’ın durdurulduğu Reyhanlı’daki olay yerine gittiklerini, olay yerinde Jandarma İlçe Komutanı Kubilay Yüzbaşı, istihbarat şube personeli Mehmet Fırat, Gökhan Bakışkan ile Hayati Özcan isimli üsteğmenlerin olduğunu belirtti. X-7, daha önceden tanıdığı Jandarma İstihbarat Binbaşı Mehmet Fırat’ın yanına giderek TIR’ın neden durdurduklarını, suç işlediklerini ve derhal bırakmalarını söylediğini kaydetti. Daha sonra gelen Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu’nun talimatıyla MİT personeli olduklarına dair kimlik tespiti yapıldığını aktaran MİT mensubu, Kubilay Yüzbaşı’nın Adana Başsavcısı gelene kadar TIR’ı bırakamayacağını ifade ettiğini, bağlı olduğu alay komutanından emir gelmesine rağmen TIR’ı bırakmadığını söyledi.

"Görüntü alındı"

Yüzbaşının daha sonra kendisine gelen yazılı valilik talimatıyla TIR’ın gitmesine izin verdiğini ifade eden X-7, Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu’nun kendileriyle tartışmaya başladığını, “Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz” ifadesini kullandığını söyledi.

Jandarma kriminal ekiplerinin, olay yerinin, MİT personelinin ve TIR’ın görüntülerini aldığını kaydeden X-7, Kırıkhan Jandarma Bölük Komutanı’nın valilikten gelen yazılı talimat üzerine bölgeden ayrıldığını, kendilerini serbest bıraktığını söyledi. Savcı ve Jandarma İstihbarat Şube personelinin TIR’ın peşinden gittiklerini söyleyen X-7, daha sonra savcının talebi üzerine TIR’ın durduğunu belirtti. Olay yerine daha sonra Adana Savcısı Özcan Şişman’ın geldiğini ve arama yapmak istediğini aktaran X-7, Şişman ve polislere MİT Kanunu’nu hatırlattıklarını ve içindeki malzemelerin devlet sırrı olduğunu beyan ettiklerini söyledi. X-7, o sırada, TEM’de görevli bir polisin koluna girerek “Ağabey bu TIR’ı buradan kaçırın. Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. CHP’ye malzeme çıkarıyor bunlar” dediğini söyledi.

Selam Tevhid davası kapsamında tutuklu yargılanan Binbaşı Mehmet Fırat ise ifadesinde olay yerindeki MİT mensuplarının kendisine, “Bu TIR ağzına kadar silah dolu. Eğer açılırsa yarın hükümet düşer. Yer yerinden oynar. Dünya ayağa kalkar. Altında kalırsınız, açmayın” dediklerini söyledi.

Muhalife mühimmat desteği

Tutuklanan Üsteğmen Gökhan Bakışkan da, olay yerinde emekli binbaşı olup “Reyhanlı MİT depolarından sorumlu kişi” olarak tanımladığı Deniz Ateş isimli kişiyi gördüğünü söyledi. Bakışkan, bu kişinin kendisine daha önceki ziyaretlerinde Suriye’deki bazı silahlı unsurlara silah, mühimmat desteği verdiklerini söylediğini belirterek, “Bunun yönteminin sınırdaki askerleri arayıp Bükülmez sınır karakol askerlerinin sınırdan çekilmesini sağlayarak yaptıklarını söylemişti. Bu nedenle TIR’ları aramamamız gerektiğini söyledi” dedi. Bakışkan, TIR’ın iki gün sonra sınırı geçip bazı karşıt gruplara teslim edildiğini öğrendiklerini söyledi.