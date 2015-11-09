Eşini ve kızını tabancayla vuran MİT görevlisi, aynı silahla kendini vurdu!

Bursa’nın Gemlik ilçesi’nden 10 yaşındaki kızı ve 37 yaşındaki eşini öldüren MİT Mensubu Kadir Şen, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre görev yaptığı Erzurum'dan tayini İzmir'e çıkan MİT mensubu 45 yaşındaki Kenan Şen izninin bir bölümünü geçirmek için 10 gün önce Gemlik ilçesi'ndeki eşi ve çocuğunun da yaklaşık bir aydır kaldığı kayınpederi Osman Sever'in evine geldi. Kenan Şen gece saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle beylik tabancasıyla önce eşi 37 yaşındaki Seçil Şen'i ardından ise 10 yaşındaki kızı Eda Şen'i kafasına birer kurşun sıkarak öldürdü. Daha sonra eşi ve kızının yanına uzanan Kadir Şen aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi.

DHA'nın haberine göre silah sesi üzerine uyanan Osman Sever durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Seçil Şen ve Eda Şen'in öldüğünü belirledi. Durumu ağır olan Kadir Şen ise 112 Acil Servis Ambulansı ile Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken gazetecilerin soruları üzerine Osman Sever "Saat 11 gibi yattık, çocuk okula gidecekti, o zamana kadar çay kahve içip çocuğun derslerini yaptık. Gece saat 02.00 gibi bir ses duyup uyandık, baktım yerde kan var. Her halde beyin kanaması geçirdi zannettim. Kızıma baktım yoktu. Balkondan atladı zannettim. Damadımı çekince altında kızım vardı. Nefes alıyordu. Kızımın altında olan torunumu kurtarmak istedim ama cansız bedeniyle karşılaştım. Aramızda herhangi bir kavga ve gürültü yoktu. Damadım MİT mensubuydu. Erzurum'da görev yaparken tayini İzmir'e çıktı. 1 hafta 10 gündür buradaydı, buraya yerleşeceklerdi" diye konuştu.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede olayda kullanılan silah ile Kenan Şen'in kullandığı psikiyatri ilaçlarına incelemek için el koyarken Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.