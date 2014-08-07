MİT: Mehmet Altan değil, ona gelen bilgiler takip edildi

Ahmet Altan ve üç gazeteci MİT'e karşı açtıkları dinleme davasını kazanırken, bu grupla birlikte dinlenen ağabey Mehmet Altan, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ndeki davayı kaybetti.

Haberler.com'da yer alan habere göre akademisyen, yazar Mehmet Hasan Altan'ın "0542" ile başlayan iki telefon numarası, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından İstanbul'da bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri'nden alınan karar ile kod isimlerle bir yıl dinlendi. Altan, kendisinin dinlendiği yönünde haberin gazetelerde yer almasından sonra MİT ve Başbakanlık aleyhine 50 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Altan: Hukuka aykırı dinlendim

Mehmet Altan konuyla ilgili dava dilekçesinde, hukuka aykırı olarak telefonlarının dinlendiğini, gerçek isminin bilinmesine rağmen terörist, casus olarak nitelendirilip kod ismiyle dinlenmesinin haberleşme hakkının son derece vahim yöntemlerle ihlal edilmesine neden olduğunu belirtti.

"Altan değil, ona gelen bilgiler takip edildi"

Milli İstihbarat Teşkilatı, mahkemeye gönderdiği savunmada dinlemede hedefin Mehmet Altan olmadığını, Altan'ın telefonuna gelmesi muhtemel casusluk ve istihbari faaliyet içerisindeki kişilerin izlenmesinin amaçlandığını, istihbari dinleme konusunda kanunen yetkili ve sorumlu olduğunu, bu kapsamda yapılan dinlemelerin hukuka aykırı olmadığını belirtti. MİT, Altan'ın "Pastör", "Quaramaddin Fatımi" kod isimleriyle dinlemesini ise, "Saygın bir akademisyen ve yazar olduğu, bu saygınlığı göz önüne alınarak isminin zarar görmemesi" için yaptığını açıkladı.

Mahkeme: MİT'in görev tanımının içinde

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Altan'ın manevi tazminat talebini Mahkeme Başkanı Ahmet Erkal Kocadağ, üye hakimler Zafer Aydın, Hakan Yumuşak tarafından skandal bir gerekçeyle reddetti. Mahkeme, dinleme kararlarıyla ilgili MİT'in belirli imtiyazı olduğu söylenebilse de son kararı yargının verdiğini ve hukuka uygun olduğuna hükmetti.

"Kod isimle dinleme makul"

Mahkeme, MİT'in kod isimleriyle dinleme yapmasını ise, davacının isminin zarar görmemesi , faaliyetin istihbari faaliyet olması, çalışmayı yürüten kişi veya kişiler dışında Altan'ın dinlenildiğinin bilinmemesi nedeniyle makul olduğuna karar verdi.

"MİT dinleme yapabilir"

Mahkeme, istihbari dinleme yapılmasının MİT'in görevi olduğunu, devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetinin ortaya çıkartılması, devlet sırrının ifşasının tespiti, terörist faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin olarak MİT'in dinleme yapabileceğini belirtti.

6 gazeteci terörist isimleriyle dinlenmişti

Dinleme skandalı geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. MİT'in 6 gazetecinin telefon numaralarını terörist telefonuymuş gibi göstererek mahkemeden dinleme kararı aldığı ve dinlediği ortaya çıkmıştı.

Arashi Quarzad isimli teröristin ismiyle Taraf Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve yazarı Yasemin Çongar, Çaşıt ve Hossain Seyfullah isimli teröristin ismiyle Taraf Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Ahmet Altan, Pastör ve Quaramaddin Fatimi isimli teröristin ismiyle dönemin Star Gazetesi Başyazarı Mehmet Altan, Vahan Seyfullah isimli teröristin ismiyle Taraf Gazetesi Yayın Koordinatörü Markar Esayan, Demi kod isimli teröristin ismiyle Habertürk Yazarı Amberin Zaman, ve birden fazla terörist ismiyle de Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun dinlendiği ortaya çıkmıştı. Dinlenenlerin tamamı suç duyurusunda bulunmuştu.

Ahmet Altan ve 3 gazeteci MİT'i mahkum ettirmişti

Dinlenen isimler arasında yer alan Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Baransu ve Markar Eseyan, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yargılama, 1 Nisan 2014’te bitti. Mahkeme, oy çokluğuyla aldığı kararda, MİT’in gizli faaliyet gösterme gerekçesini Anayasa’ya aykırı buldu. Oyçokluğuyla alınan kararda her bir davacı için 15 biner olmak üzere, toplam 60 TL tazminata hükmedildi.