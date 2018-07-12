MİT krizi soruşturmasında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasına yönelik sürdürülen '7 Şubat MİT Kumpası' soruşturması kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

8 Şubat 2012'de özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT mensubu KCK soruşturmasında ifadeye çağrıldı. Sadrettin Sarıkaya, darbe girişimi sonrası tutuklandı ve hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

9 Şubat'ta ifadeye gitmeyen Fidan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı.

MİT Müsteşarlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulundu. MİT'ten savcılığa gönderilen yazıda "Başbakanlık'tan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir" denildi.

10 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazıldı. Eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve MİT görevlileri Yaşar Yıldırım ile Hüseyin Kuzuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Krizin en sonunda Hakan Fidan ve diğer MİT görevlileri ifade vermeye gitmedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan savcının bu girişimine sert tepki gösterdi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya’ya dosyadan el çektirildi, başka bir göreve atandı. Sarıkaya, FETÖ soruşturmaları kapsamında açılan Selam Tevhid Kumpas soruşturması kapsamında hakkında yurt dışı yasağı kararı verilmesinden 6 gün önce, 27 Ekim 2015’de Türkiye'yi terk etti. Ancak Sarıkaya'nın darbe girişimi öncesi Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra saklandığı bir evde yakalanan Sarıkaya hakkında 15 yıl hapis isteniyor.