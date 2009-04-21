MİT koltuğuna 2 sürpriz isim

Emre Taner'den boşalacak MİT Müsteşarlığı koltuğu için adı geçen isimlerden biri TRT Şeş açılımına imza atan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, diğeri Başbakanlık Müsteşarı eski Vali Efkan Ala



Akşam gazetesinden Barkın Şık’ın haberine göre; MİT Müsteşarı Emre Taner'in, mayısta yaş haddinden emekliye ayrılacak olması, Taner'den boşalacak koltuğa 'kimin oturacağı?' sorusunu gündeme getirdi. Son günlerde kulislerde iki isim öne çıkıyor. Bu isimlerden birincisi TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, diğeri ise Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala.



Hükümet içeriden atamayacak



Hükümet çevrelerinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT Müsteşarlığı görevine atanacak kişiyi kurum içinden seçmeyebileceği görüşü dillendiriliyor. 28 Nisan'da toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, gündeme gelecek olan yeni atama için iki isim konuşuluyor. Bunlardan ilki Kürtçe yayın yapan TRT Şeş kanalının yayına girmesiyle dikkatleri üzerine çeken TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin. Diğeri ise Diyarbakır Valiliği'nden Başbakanlık Müsteşarlığı'na atanan Efkan Ala. Hem Şahin hem de Ala Başbakan'a çok yakın isimler olarak biliniyor.



Daha önce Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun da adı MİT Müsteşarlığı için geçmişti. İddialar üzerine bir açıklama yapan Davutoğlu, 'Ne böyle bir talep var ne böyle bir hazırlık var ne de böyle bir şey olacak' demişti.



Efkan Ala kimdir?



Erzurum'da 1965'te doğan Efkan Ala, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İktisat alanında yüksek lisansı bulunan Ala, sırasıyla, kaymakamlık, vali yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı'nda Daire Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı'nda Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2003-2004'te Batman, 2004-2007'de Diyarbakır Valisi olan Ala, 2007'de Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirildi. Ala, Diyarbakır Valiliği döneminde, 'Vatandaş ile teröristi ve teröriste destek verenleri ayırmayı biliriz. Bunun adı; yeni yönetim tekniklerini devreye sokmaktır. Diyarbakır için OHAL çözüm değil, rotamız AB'dir' sözleriyle gündeme gelmişti.



Şahin kimdir?



İbrahim Şahin, 1962'de Amasya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Şahin, 2002-2003 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı'nda danışman olarak görev yaptı. 2003-2005 arasında PTT Genel Müdürü, 2005 - 2007 arasında ise Ulaştırma Bakanlığı'nda müsteşar olan Şahin, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesinin ardından 21 Kasım 2007'de TRT'nin başına getirildi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Şahin'in TRT Genel Müdürü olmasını iki kez veto etmişti. İyi derecede İngilizce bilen Şahin, Başbakanlık tarafından yürütülen e-devlet projesi içindeki 'Hukuki Altyapı Çalışma Grubu'nda İçişleri Bakanlığı'nın temsilcisi olarak görev yaptı.

