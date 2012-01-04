T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT kapılarını medyaya açacak ANKARA (A.A)

04 Ocak 2012 23:18

-MİT kapılarını medyaya açacak ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, kuruluşunun 85'inci yıl dönümü kapsamında kapılarını medyaya açıyor.  Bu çerçevede MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yarın medya kuruluşlarının yöneticilerine müsteşarlığın halkla ilişkiler çalışmaları hakkında bilgi verecek.  MİT Müsteşarlığı, 85'inci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler kapsamında yarın medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelecek olan MİT yöneticileri, Yenimahalle'deki müsteşarlık kampüsünün kapılarını açacak.  Medya yöneticilerine MİT'in hakla ilişkiler çalışmaları hakkında bilgi verilecek. Ayrıca, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, teşkilat çalışmalarıyla ilgili bir konuşma yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24