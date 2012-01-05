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MİT kapılarını basına açıyor!

Müsteşar Fidan ve kurumun üst düzey isimleri, bugün medya yöneticileriyle biraraya gelecek.

05 Ocak 2012 02:00

T24 - Müsteşar Fidan ve kurumun üst düzey isimleri, bugün medya yöneticileriyle biraraya gelecek.
 

Müsteşar Hakan Fidan, MİT’in kuruluşunun 85'inci yılında gazete ve televizyonlarn yöneticileri ile biraraya gelecek.


Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığı görevine atandıktan sonra ilk kez basının karşısına çıkacak.


Son yıllarda dış istihbarata ağırlık verecek şekilde yapılandırılan MİT'in tüm üst düzey yöneticileri de toplantıda yer alacak.


Toplantıda Hakan Fidan'ın, geçen hafta Irak sınırında gerçekleştirilen operasyon sonucu 35 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bilgi vermesi de bekleniyor.


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