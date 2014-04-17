MİT Kanunu görüşmelerinde oy tartışması: Bir Osmanlı tokadı, şak yerdesiniz

Devlet istihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda iktidar ile muhalefet partileri milletvekilleri arasında yerel seçimlerde alınan oy tartışması yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "17 gün önce bu millet kararını verdi. Dedi ki: 'CHP de yalan söylüyor, MHP de yalan söylüyor, hepsi de iftira atıyor. Ben bu iftiraların hiçbirine inanmıyorum.' Sayın Bahçeli'nin dediği gibi, ‘Tak, tak, tak, tak bir Osmanlı tokadı, şak yerdesiniz" diye MHP’ye yüklendi.

TBMM Genel Kurulu’nda Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, yerel seçimlerde partilerin aldığı oy oranları tartışıldı. Söz alan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefeti eleştirerek şunları söyledi:

"30 Mart seçimlerine gelirken anlattınız, ifade ettiniz, iftiraları burada söylediniz, ses kayıtları dinlediniz, yalan ne varsa ifade ettiniz, montajlar neyse sarıldınız, sahiplendiniz, getirdiniz bunları burada, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonunda siz yasak bir yayını, ne olduğu belli olmayan bir yayını genel başkan olarak gösterdiniz. Cumhuriyet tarihinde, belki dünya tarihinde ilk defa olan bir hareketi burada yaptınız. Ama 30 Mart tarihinde bu millet yalana inanmadı, tezvirata inanmadı, paralel yapının kulağınıza fısıldadığı yalan yanlış bilgelerin hiçbirine inanmadı, size dersi verdi. Hani, ‘dayak arsızı’ diye bir şey vardır ya, bu muhalefet partileri dayak arsızı olmuş. Sandığa giriyorlar, Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi, Osmanlı tokadını yiyip yiyip oturuyorlar, ondan sonra da züğürt tesellisi. Benim oyum şu kadar arttı da bırak sen onu, sen oyuna sahip olamadın, oyuna. İstanbul'da 4'üncü parti oldun, 3'üncü parti Sırrı Süreyya Önder'di. İstanbul'da 4'üncü parti olmuşsun, sen burada kalkıyorsun, diyorsun ki ‘Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu şurada arttı.’ Onlar senin oyun değil, talimatla CHP'den MHP'ye, MHP'den CHP'ye geçen oylardan başka bir şey değildi. AK Parti, 2011 seçimlerinde 21 milyon 400 bin kişiden oy almıştır, 2014 yerel seçimlerinde 20 milyon 500 bin kişiden oy almıştır. Bakın, 2001 yılındaki bir krizde bu millet size öyle bir şamar vurdu ki, yüzde 18'den yüzde 8'e düştünüz. Ama paralel yapının iftiralarla dolu ve ne idiği belirsiz kasetlerle dolu yalanlarla, montajlarla dolu kasetlerinin arkasına sığındınız. AK Parti iktidarını yıpratamadınız."

Kasetle geleni partiden attık

Sataşma olduğunu belirten MHP Grup Başkanvekili Yusuf Hallaçoğlu söz istedi. Halloçoğlu, “Her şeyden önce, herkesin ne söylediğini iyi bilmesi gerekir. Kasetlerden bugün söz edenler, kendi kasetlerinden söz edildiği takdirde hemen montajdan söz etmeye başlarlar. Siz önce kendi yolsuzluklarınızı temizleyin kardeşim. Gidin, bakanlarınız var, şimdi tezkere geliyor, tezkerelerde gerçekten bir şey kurun, Yüce Divan'a çıkarın aklansınlar, gelsinler. Biz kaset gelen arkadaşları partimizden attık. Siz atabiliyorsanız, yiğitseniz atın, onları Yüce Divan'a çıkarın ve aklayın ve ondan sonra AK Parti olun. Yani önce kendi çamurunuza bakın, pisliğinize bakın, ondan sonra konuşun. Seçimlere geldiğimiz takdirde, seçimlerde herkesin ne aldığı açık ve net olarak belli. 19 küsura düştünüz mü? Düştünüz. Yani oyunuz 19 milyona düştü mü? Düştü. 21 milyon küsurdan 19 milyona düştünüz. 2011 yılında aldığınız oyun yüzde kaçını aldınız? Milliyetçi Hareket Partisi o tarihte aldığı 5,5 milyon oyu bugün 7 milyon 700 bine çıkardı mı? Çıkarttı” dedi.

İnce: Hangi laboratuvarda incelettiniz

Ardından CHP grubu adına söz alan Muharrem İnce de AKP hükümetini eleştirdi. Devlet kurumları içerisindeki personel atamalarına değinen İnce, "Yargıya izin vermeyeceksin, polisi değiştireceksin, hakimi, savcıyı değiştireceksin, sonra ‘montaj, dublaj’ diyeceksin. Size sorum. Hangi laboratuvarda incelettiniz de montaj olduğu ortaya çıktı? Hangi tetkik kurul, hangi teknik rapor? soru bu. Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Başbakan kendini güvende hissetmiyorsa, eski İçişleri Bakanıyla ilgili seçim bölgesine gidip, ‘Bunun 4 tane kaseti var.’ diyorsa, yarın Efkan Ala'yla da kavga ettiğinde, arası bozulursa, onun da kasetlerinin olduğunu söyleyecek. Türkiye'nin bu gidişatından sizin de huzursuz olduğunuzu biliyorum. İçiniz rahat değil. Bal gibi de o görüşmelerin montaj olmadığını, dublaj olmadığını o kadar iyi biliyorsunuz ki, çok iyi biliyorsunuz, siz de eminsiniz bundan, ama siyaseten böyle söylemeniz gerekiyor. Gelin bunları uluslararası bir firmaya göndereyim, bu konudaki bir tetkik kurula gönderelim, bir incelettirelim." diye konuştu.

Osmanlı tokadı, ‘şak yerdesiniz’

AKP Grup Başkanı Mustafa Elitaş, sataşma olduğunu belirterek söz aldı. Elitaş, “Bizim hiçbir tarafımızdan pislik akmıyor. Alnımızın teriyle, alnımızın akıyla bu milletin önüne çıktık. 17 gün önce bu millet kararını verdi; Dedi ki: ‘CHP de yalan söylüyor, MHP de yalan söylüyor, hepsi de iftira atıyor. Ben bu iftiraların hiçbirine inanmıyorum.’ Sayın Bahçeli'nin dediği gibi,’Tak, tak, tak, tak; bir Osmanlı tokadı, şak; yerdesiniz. Yani sandıkta şu oldu diye değil, bak, Osmanlı şamarını yediniz, kalkamıyorsunuz, hala züğürt tesellisi içerisindesiniz." dedi.