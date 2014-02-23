MİT Kanun Teklifi'nde basını neler bekliyor?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM İçişleri Komisyonu MİT Kanun Teklifinin ilk günkü görüşmelerinde 9 saatlik mesai yaptı. Geneli üzerinde görüşmeleri tamamlayan komisyon yarın madderlin müzakeresinden devam edecek.

Basına 12 yıl cezada rötuş

AKP, pazar günkü görüşmesinde altı adet önerge vermeye hazırlanıyor. İnce ayarlar getirecek. MİT belgelerinin yayınlayan, yayan açıklayan süreli veya süresiz yayın sahibi, içerik sağlayıcı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumlu müdür, yayımcı ve basımca ile yayanlar hakkında üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlemesinin üst sınırı yumuşatıldı. 3-12 yıllık ceza önergeyle 3-9 yıla indiriliyor. Cezanın alt sınırı üç yıl olarak kalıp 2 yıla indirilmediği için medya patronlarına ve medyaya hükmün açıklanması yoluyla erteleme yolu da açılmıyor.

Teklif metninden çıkarılacak en tartışmalı ikinci maddede ise Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun ( MİKK) Başbakan başkanlığında kurulacağını öngörüyordu.

Mahkemeler MİT’ten ancak

Teklifin 12. Maddesinde bir önerge verilecek. Buna göre, mahkemeler ya da savcılar MİT’den ancak devlet sırrı ya da casusluk gibi dosyalarla ilgili belge talebinde bulunacak. Bunun dışında MİT’ten belge çıkması söz konusu değil .

AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun; “ Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını İlişkin” kanunu teklifi kurumu kazanacağı dokunulmazlık zırhı ile tartıştışmaya açıyor. Buna göre; MİT Kanun Teklifi özünde şu alanlarda düzenleme yapıyor:

MİT, dokunulmaz oluyor

Kurumun PKK ile müzakerelerini yasal zemine oturtuluyor. MİT, bankalar ve mahkemeler de dahil tüm kuruluşlardan her türlü belge, bilgi, veri ve kayıt alabilecek.

Kurumda görev alan veya alacak kişiler için yalan makinası dahil test teknik ve yöntemler kullanılabilecek.

MİT, Müsteşar veya yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim, ayrıca MİT mensupları, MİT’te görev almış olanlar veya görev almak üzere başvuranlar dinlenebilecek.

Bu konuda özel bir mahkeme kurulacak. Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında MİT ile temasa geçecekler, adli yönden bir işlem yapmayacaklar.

MİT Müsteşarı hakkındaki yargılama Başbakan’ın izniyle Yargıtay’ın ilgili dairesince yapılacak. MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken diğer kişilere vermiş oldukları zararlar idare tarafından tazmin edilecek.

Düzenleme, çeşitli ülkelerle mahkum değişimini de yasal çerçeveye alıyor. Kurumun görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sızdıranlara ve yayınlayanlara büyük cezalar geliyor. MİT için kimliği değiştirilerek faaliyet gösterenler, her türlü görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamayacak.

Düzenlemede, MİT için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ek kaynak aktarılabilmesi öngörülüyor

Başbakanın Başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu

Teklif metnin den çıkarılacak ikinci madde de şöyle: Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirtilen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirmemek üzere Başbakanın başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu ( MİKK) kurulmuştur.

MİKK, Başbakan tarafından belirlenen bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerinden oluşur. Görüş ve bilgilerine ihtiyaç duyulan kişiler ile özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de kurul toplantılarına çağırılabilir. Kurul üç ayda bir olağan, başbakanın talebi üzerine de her zaman olağanüstü toplanır.

Başbakanın katılamadığı toplantılarda Başbakanın uygun göreceği bir bakan başkanlık yapar. Alınana kararlar başbakanın onayına sunulur. MİT Müşteşarı kurulan doğal üyesidir. Kurulun sekretarya hizmetleri MİT Müsteşarlığı tarağından yürütülür. Kurur kararları bağlayıcıdır.

Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güveliğe ilişkin konularda Bakanlar kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirmek

Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her tülü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge haber veri toplamak, kaydetmek ve analiz etmek kullanmak veya uygulamak.