MİT Kanun Teklifi’ndeki ‘başbakanın başkanlığı’ ifadesi çıkarıldı

Hülya Karabağlı / Ankara

Hükümet, Meclis İçişleri Komisyonu’nda görüşülen MİT Kanunu Teklifi’nde değişiklikler yaptı ve MİT müsteşarının yetkilerini başbakana veren düzenlemeden geri adım atıldı.

AKP milletvekilleri “Başbakanın başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmasını, başbakanın talebi üzerine her zaman olağanüstü toplanabileceğini” öngören ikinci maddenin metinden çıkarılmasına ilişkin önerge verdi. Oylanarak kabul edilen önergeyle yeni düzenlemedeki ilgili madde metinden çıkarıldı. Böylelikle, 2937 Sayılı MİT Kanunu’na geri dönüldü. Buna göre, MİKK, MİT müsteşarının başkanlığında çalışmalarını yürütecek. Mevcut kanundaki maddeye de “ilgili” ibaresi eklendi. MİKK toplantılarına bundan böyle “ilgili bakanlıkların müsteşarları” katılacak.

Kurul, üç ayda bir, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) genel sekreteri veya yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat başkanı veya yardımcısı, ilgili bakanlıkların müsteşarları, kurum, kuruluşların yetkili amirleri, MİT’in ilgili başkanları ile MİT müsteşarının çağıracağı diğer kamu görevlilerinin iştiraki ile toplanacak. MİT müsteşarı gerektiğinde kurulu olağanüstü toplantıya çağıracak.

‘Çağdaş teşkilatların kullandığı yöntemler’ ibaresi

Meclis İçişleri Komisyonu’nda, MİT Kanun Teklifi’nde yer alan “Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri” başlıklı birinci maddesi kabul edildi. Ancak, istihbarat edinmenin yöntemine ilişkin fıkrada kullanılan “yabancı” tanımından geri adım atıldı.

Teklifin geneli üzerinde konuşmalarda CHP ve MHP’li milletvekilleri AKP’li milletvekillerine “Buraya yabancı istihbarat demişsiniz. Ancak, Suriye’de muhaberatın işkencelerini anlatıyorsunuz. Şimdi, MİT, muhaberatın işkence yöntemini mi kullanacak? Ya da diğer istihbarat örgütlerinin işkence yöntemlerini mi kullanacak” demişti. Bugünkü görüşmelerde birinci madde de “yabancı” tanımı çıkarıldı ve “çağdaş” ibaresi getirildi. Söz konusu maddede yer alan fıkra şöyle düzenlendi:

“İstihbarat kapasitesini, niteliğini, ve etkinliğini artırmak amacıyla, çağdaş istihbarat teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem, imkan ve kabiliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygun görülenleri temin etmek, kullanmak veya uygulamak…”