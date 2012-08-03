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'MİT istihbarat verdi, 150 PKK'lı sıkıştırıldı'

Edinilen bilgilere göre, operasyon çerçevesinde yaklaşık 50 PKK'lının ödürüldüğü iddia edildi

03 Ağustos 2012 23:46

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, askerin operasyon bölgesi ilan ederek giriş-çıkışa kapattığı bölgede MİT istihbaratıyla başlatılan operasyonda  150 kadar PKK'lının, sıkıştırıldığı iddia edildi. Hakkari'den Şemdinli yönüne giden askeri konvoyun geçişi sırasıda yola döşenen patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Bazı araçlar hasar görürken, patlamada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. 

Saat 17.00 sıralarında Hakkari'den yola çıkan zırhlı kirpi tipi 30 araç Şemdinli yönüne doğru hereket etti. Van-Hakkari Karayolunun 30'uncu kilometresindeki Gençlik Köprüsü mevkiinde askeri konvoyun geçişi sırasında daha önce yola PKK'lılar tarafından döşenen patlayıcılar uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada bazı araçlar hasar gördü. Karayolunda yaklaşık 2 metrelik çukur oluşurken karayolu geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Askeri konvoyun geçeceği bölgede yeniden sinyal bozucu jammer araçlar eşliğinde mayın taraması yapıldı.

CNN Türk kaynaklarının yer alan bilgilere göre;  "150'ye yakın PKK'lı, silahlı kuvvetlerin çemberi içinde sıkışmış durumda." Kaynaklara göre, ilçeye baskına hazırlanan teröristler, MİT'in istihbaratıyla darbe yedi'' denildi.

 

'PKK, Kuzey Irak'tan yardım istedi'

 

Bölgede sıkışan PKK'lılar Kuzey Irak'taki PKK üyelerinden yardım istediler. Bununla ilgili telsiz konuşmaları da istihbarat örgütlerinin elinde.  Şemdinli'deki operasyon, geçen  hafta MİT'in istihbaratıyla başladı. 

MİT, PKK'lı kalabalık bir grubun, ilçeyi ele geçirmek ve devletle halkı karşı karşıya getirmek için hazırlık yaptığı istihbaratını Genelkurmay'la paylaştı.  Ardından operasyon planı hazırlandı. Edinilen bilgilere göre, operasyon çerçevesinde yaklaşık 50 örgüt üyesi öldürüldü. 

Bu arada ana muhalefet de Şemdinli'deki son durumu incelemek için heyet oluşturdu. 

 

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