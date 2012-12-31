MİT ile Öcalan, PKK'nın silah bırakması için bir takvim mi hazırladı?

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, PKK'nın silah bırakması için görüşmelerin sürdüğüne dair açıklamaların ardından, MİT'in Abdullah Öcalan'la birlikte bir takvim belirlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, 2013'ün ilk aylarında bir bildiri yayınlanması bekleniyor.

Başbakan Erdoğan'ın ekranlarda doğruladığı İmralı temaslarının en kritik adımlarından biri, geçen hafta pazar günü atıldı.

Onur Konuralp'in Hürriyet'teki haberine göre, MİT yöneticileri, Öcalan'la 4 saat görüştü. Devlet masaya "örgüte silah bıraktırma" hedefiyle oturdu. Öcalan ise "Örgütle doğrudan temas kurmam sağlanmalı, infaz koşullarım iyileştirilmeli" şartlarını getirdi.

Belirlenen takvime göre, yeni yılın ilk aylarında çözüm için uzlaşma sağlanırsa, muhtemelen Öcalan'ın tercih ettiği bir isim kamuoyuna mesaj verecek. PKK da baharla birlikte silahsızlanmaya başlayacak.

Örgütün yöneticilerinin üçüncü bir ülkeye gitme seçeneği de konuşuluyor ve adres olarak Avusturya ön plana çıkıyor.