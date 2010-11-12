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MİT ikiye bölündü

MİT yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenleme Kasım ayı başında tamamlandı ve gizli kararname ile yayımlandı.

12 Kasım 2010 02:00

T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenleme Kasım ayı başında tamamlandı ve gizli kararname ile yayımlandı.

Kararname ile MİT müsteşar yardımcılıklarının sayısı dörde çıkarıldı. Eskiden istihbarat, idari ve teknik olmak üzere üç müsteşar yardımcılığı vardı. Artık istihbarat iç ve dış olmak üzere ikiye ayrıldı.

MİT, terörle mücadelenin yanısıra, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı vakalarındaki artış nedeniyle dış istihbarata özellikle ağırlık veriyor.

Bu nedenle, son bir yıl içinde; İbranice, Ermenice, Rusça ve Balkan dillerini bilen personel alındı. Kurum içindeki bazı personelin de bu dillerde eğitim alması sağlandı.


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