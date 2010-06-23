MİT, Halkalı öncesi uyarmış

T24 - İstanbul'un Halkalı ilçesinde sabah 07:15 sularında askeri personeel taşıyan sivil otobüse düzenlenen bombalı saldırıdan yaklaşık 3 hafta önce MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili kurumları uyardığı ortaya çıktı.



Taraf gazetesinden Fikret Karagöz'ün "MİT, servisler için uyarmış" başlığı ile kaleme aldığı (23 Haziran 2010) haberi şöyle:





MİT, servisler için uyarmış





Halkalı’daki servis aracının sürücüsü Yeni, altı aydır aynı güzergâhı kullandıklarını söyledi. Oysa MİT, olası saldırıya karşı üç hafta önce güzergâhların günlük belirlenmesini istemiş.





Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, yaklaşık üç hafta önce sivil plakalı servis araçlarına yönelik saldırı olabileceği konusunda ilgili kurumları uyardığı ortaya çıktı.





Önlem alın





İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre MİT, haftalar önce personel servislerine yönelik saldırı olabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi. PKK’nın kırsalda yaşanan saldırılardan sonra büyük şehirlerde de bir dizi eylem hazırlığı içinde olduğunu belirten MİT, kurumları şu ifadelerle uyardı:



“Kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik yakınlarına sivil araçların park etmemesi, bölgede görev yapan polis ve askere ait tüm servis araçlarının güzergâhlarının günlük olarak belirlenmesi. Özellikle sivil araçlara yönelik saldırılara karşı da duyarlı olunması gerekmektedir. Personel servislerinin de olası eylemlere hedef olmamak için saatlerinin ve güzergâhlarının günlük olarak değiştirilmesi önem arz etmektedir. Bunların yanı sıra resmî kurumlar, bankalar ve insanların yoğunlukla bulunduğu alışveriş merkezlerinde de güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekmektedir.”





İletişim için kurye kullanıyorlar





PKK’nın devlet büyüklerine yönelik de saldırılar planladığı ifade edilen istihbarat raporlarında, örgüt militanlarının yakalanmamak için kesinlikle iletişim aracı kullanmadıkları bilgisine de yer verildi. Örgütün, sempatizanlar aracılığıyla ‘kurye’ yöntemiyle haberleşme sağladıkları bildirildi. Mayıs ve haziran ayında ilgili kurumlara iletilen raporlarda, “PKK, Başbakanlık, bakanlıklar, emniyet müdürlükleri, askerî birlikler, karakollar; kışla ve gazinolara yönelik eylem planlamaktadır. Bu doğrultuda tüm birimlerin hassasiyet içerisinde görev yapması, nöbetçi sayılarının arttırılması, nöbetçilerin çelik yelek giymeleri, nöbet yerlerinin zırhlanmasına dikkat edilmesi, güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması gerekmektedir” dendi.





‘Güvenlik çemberini genişletin’





Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi de şehirlerde eylem planı içinde olan militanların el yapımı patlayıcılar kullanacağı uyarısı yaptı. Uyarı yazısında “özellikle devlet protokollerinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulması” uyarısında bulunuldu. Protokolde koruma zafiyeti yaratacak hiçbir şeye müsaade edilmemesi için çeşitli düzenlemeler de yapılması istendi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık başta olmak üzere diğer devlet yetkililerinin koruma personeli sayısı arttırılırken, öncü ve gözcü sayısının da yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.





