'MİT, hakim ve savcıların odasına 2 bin böcek koyacak' iddiası

Yargı camiasında tartışmaya yol açan hâkim ve savcı tutuklamalarının ardından MİT tarafından 2 bin hakim ve savcının odasına böcek yerleştirileceği iddia edildi. İzni ise iktidarın emriyle hareket ettiği belirtilen sulh ceza hakimliklerinin izniyle bu işlemin gerçekleşeceği öne sürüldü.

Zaman'dan Faruk Alan'ın haberine göre, hâkim, savcı ve avukatların sosyal mesaj paylaşım adresi olan adalet.org’da bu iddia tartışılmaya başlanırken herhangi bir yalanlama gelmedi.

Forumda söz konusu iddiayla ilgili görüşünü belirten savcılardan Ü.U., “Her şeyin çivisi çıkmış, onu da yaparlar. Hem böcek koyarlar hem de o yaptıklarından bile sorumlu tutarlar.” dedi. Savcı Y.A. ise bazı hakimlerin, meslektaşlarının konuşmalarının ses kaydını aldığını söyledi. Hakim B.U. ise hukukun geldiği durumu, “Şaşırdık mı? Hayır en acısı da bu.” diye özetledi.

Hâkim H.O. hukuk devletine vurgu yaparak, “Hakim de hukuk dışına çıkar mı? Niçin çıkar? Bu kararı nasıl verir? Ama bu sorular hukuk devletinde sorulur. Yargı bağımsızlığında sorulur. Neyse kalsın.” paylaşımında bulundu. Hakim F.K. iddiaların doğru olması halinde hukukun iflas edeceğini söyleyerek, “Haber doğruysa, şu gelinen noktaya bakın. Hukukun ve hukukçunun iflas ettiği, birbirine kırdırılan, birbirine düşman hale getirilen, her türlü vicdansızlığı birbirine yapar hale gelen ve bunu da meşru görerek devlet için yaptığını düşünenler yarın hukuk normalleştiğinde umarım bu yapılanların hesabını verebilirler.” açıklamasında bulundu. Savcı B.B. ise duruma hiç şaşırmadığını belirterek, “Bilgiye dayanmamakla beraber kurul üyelerinin odalarının malum kurumca dinlendiğini düşünen birisi olarak hiç şaşırmadım.” şeklinde konuştu. İddiaları gündeme getiren Hakim Zafer Uygun iddialarını devam ettirerek, “Bu bilgi net olarak teyit edilmiş değil. Ancak şu ana kadar da yalanlanmadığı için kesinleştiğini kabul ediyorum.” şeklinde paylaşım yaptı.