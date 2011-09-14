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MİT, Hakan Fidan'ın ses kaydı üzerine inceleme başlattı

İnternete sızdırılan ses kayıtlarının son hedefi olan MİT, ses kaydının içeriği, nasıl hazırlandığı ve kimler tarafından sızdırıldığı

14 Eylül 2011 03:00

T24 - İnternete sızdırılan ses kayıtlarının son hedefi olan MİT, ses kaydının içeriği, nasıl hazırlandığı ve kimler tarafından sızdırıldığı konusunda bir araştırma başlattığını açıkladı.


MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı gizlice dinlediler


MİT’ten verilen bilgilere göre, ses kaydının internete sızdırılmasından hemen sonra harekete geçildi. Öncelikle ses kaydı incelemeye alındı. İddianın, doğru olup olmadığı tespit edildikten sonra kapsamlı bir soruşturma ya dönüştürüleceği belirtildi. Bu aşamada kaydın içeriğiyle ilgili açıklama yapılmayacağını belirten MİT yetkilisi, gerekli görülmesi halinde açıklama yapılabileceğini de ifade etti.


Habertürk'ün haberine göre ses kaydındaki MİT görevlisi A.G.’nin de emekli olması nedeniyle, inceleme sonucunda gerekli temasın kurulacağı belirtildi. Öte yandan Dicle Haber Ajansı’nın “hack’lendik” açıklamasının da dikkatli bir şekilde değerlendirileceği kaydedildi.

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