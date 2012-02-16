MİT haberini basına sızdıran kişi aranıyor!

T24 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, MİT'çilerin ifadeye çağrılmasına ilişkin bilginin basına sızdırılması konusunda inceleme başlattı. Haberi basına sızdıran kişi aranıyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu MİT'çilerin terör örgütü KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bazı gazetelerin internet sitelerinde yer alan ancak uzun bir süre teyit edilemeyen haber, 7 Şubat akşamı Özel Yetkili Başsavcıvekili Fikret Seçen ve Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı tarafından yalanlanmış ancak ertesi gün iddia kabul edilmişti.

Şimdi ise Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, MİT müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile 2 MİT görevlisinin ifadeye çağrılmasına ilişkin bilginin basına sızması konusunda inceleme başlatıldı.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin, MİT müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile 2 MİT görevlisi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bazı bilgi ve belgelerin basında yer almasına ilişkin resen inceleme başlattığı öğrenildi.