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MİT-Güney görüşmesi avukatlarda

"Ergenekon" davasına bakan mahkemeye MİT'ten gönderilen Tuncay Güney ile yapılan mülakatın yazılı dökümleri avukatlara verilmeye başlandı.

06 Nisan 2009 03:00

"Ergenekon" davasına bakan mahkemeye Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) gönderilen ve 2001 yılında Tuncay Güney ile yapılan bir mülakata ilişkin bilirkişi raporu ve yazılı dökümler avukatlara verilmeye başlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Ergenekon" davası dosyasına MİT'ten gönderilen ve Tuncay Güney ile 2001 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ayrı bir mülakata ilişkin görüntü dökümleri, bilirkişi tarafından deşifre edilerek yazılı hale getirildi.

Bilirkişi raporu ve söz konusu mülakat metni, bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşma sırasında talep eden taraf avukatlarına verilmeye başlandı.

Mahkeme heyeti, geçen cuma günkü duruşmada mülakat metnine ve görüntülere ilişkin CD kayıtlarına yayın yasağı koymuştu.

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