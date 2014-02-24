MİT görüşmeleri sırasında Meclis'te CHP ile BDP arasında 'Urla' kavgası

Hülya Karabağlı / Ankara

İzmir’in Urla İlçesi’nde, seçim bürosu açma hazırlığındaki Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri ile çevrede toplanan kalabalık arasındaki kavga Meclis’e taşındı. İçişleri Komisyonu’nda MİT kanun teklifi görüşmelerinde CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, “Apo posteri açılması üzerine deniyor. Yani etnik kökenden birilerine yapılan protesto hareketi yok. Kaplan ve BDP'liler hep aynı şeyi yapıyor. Siz; CHP, MHP, AKP, BDP arasındaki siyasi tartışmaların etnik kökene yönelik olduğunu söyleyerek çok ciddi bir kışkırtıcılık yapıyorsunuz” deyince BDP’Lİ Hasip Kaplan çok sert tepki gösterdi. Kaplan, masaya vurarak CHP’li Güler’e, “Türkiye'de Kürt yoktur diye milyonlarca Kürt yurttaşıma hakaret edilmesini kabul etmiyorum, buna isyan ediyorum. 50 yerde linç girişimi yapıldı. Bu tahrik siyasetidir ki halkları birbirine kırdırıyor. Bu kışkırtıcı ve tahrik edici siyasettir" diye bağırdı.

Güler: ‘Apo posteri açılınca’ deniyor

CHP’li Güler, Urla olaylarıyla ilgili bilgilerini anlatırken, BDP’li Kaplan sinirlendi ve CHP’lilere, “Urla'da kim yaptı, kim o saldıranlar? Senin partindendi. Bakın Dikili'de de yaptınız. Sizin ırkçılığınız bu..." diye bağırdı.

Kaplan’ın sert çıkışına rağmen konuşmasını sürdüren CHP’li Güler, “Etnik kökeni nedeniyle birilerine saldırmak ırkçılıktır. BDP'liler ile HDP'liler arasında bir siyasi kavga çıkmışsa bu siyasi tartışmadır. Türkiye'de ırkçılığı bulamazsınız. Partiye yönelik protestodan söz ediyoruz” dedi. Kaplan, Birgül Ayman Güler’e, “Hayır, protesto değil saldırı" yanıtı verdi.

‘Etnik köken kavgası değil’

Türkiye'de kimsenin etnik kökeni üzerinden yürüttüğü siyasetin olmadığını anlatan CHP’li Güler, BDP’li Kaplan’ın kendilerine yönelik olarak "1,5 yıldır insanlar ölmüyor neden rahatsızsınız" demesini insafsız bir değerlendirme olarak nitelendirdi.

"Türkiye'de bu sorun bitsin istiyoruz. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bizim için klişe değil. Bu bizim siyasi formülümüz. Biz toprak üzerinde federasyona, millet üzerinden de farklı milliyet statülerine onay vermiyoruz. Bu siyasi tartışma.Bunun anaların gözyaşı veya kan dökülmekle hiçbir ilgisi olamaz. Bu kötü bir propaganda yoludur" diye konuştu.

Kaplan: 50 yerde linç girişimi yapıldı

Sataşma gerekçesiyle söz alan BDP’li Kaplan, muhalefetin iktidara karşı yapılması gerektiğini söyledi ve CHP’li Güler'in Urla'daki saldırıyı HDP ile BDP'lilerin birbirine karşı yaptığını söyleyerek olayı çarpıttığını söyledi. Ege Bölgesi'nde daha önce de benzer saldırıların olduğunu savunan Kaplan, siyaseti etnik temelde yapmadıklarını, bu nedenle partilerinde Türk olmayan ve farklı inançlara mensup insanların da bulunduğunu ifade etti.

‘Baraj olmasa İzmir’den vekil çıkarırız’

Barajın olmaması halinde İzmir'den de milletvekili çıkarabileceklerini belirten Kaplan, masaya vurarak, "Türkiye'de Kürt yoktur diye milyonlarca Kürt yurttaşıma hakaret edilmesini kabul etmiyorum, buna isyan ediyorum. 50 yerde linç girişimi yapıldı. Bu tahrik siyasetidir ki halkları birbirine kırdırıyor. Bu kışkırtıcı ve tahrik edici siyasettir" diye bağırdı.

CHP’li Altay: Sinop’ta yanıldınız

CHP'li Altay'ın, CHP Urla İlçe Başkanı'nı arayarak bilgi aldığını söylemesine Kaplan, "Bin kişi saldırmış mı, taş atmış mı, 4 kişi yaralı mı?" dedi. Altay'ın, "İçlerinde CHP'liler yok. Geçmiş olsun diyorum, daha ne yapayım" demesine ise Kaplan, "Size bir laf söyletmek için 20 takla attırmak lazım" karşılığını verdi. Bunun üzerine Altay, "Arkadaşımız orada yatıştırıcı rol oynamış. Ama siz Sinop'ta aynı şeyi yaptınız, sonra mahcup oldunuz. Yapmayın bir yere varmazsınız" diye konuştu.