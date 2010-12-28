-MİT GÖREVLİSİNE ''ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK'' DAVASI ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı Mali İşlemler Daire Başkanlığında idari memur olarak görev almış bir kişi hakkında, ''Özel belgede sahtecilik'' iddiasıyla, 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açtı. Alınan bilgiye göre, MİT Müsteşarlığının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan tarafından yürütülen soruşturma sonucunda açılan davanın iddianamesinde, MİT Müsteşarlığı Mali İşlemler Daire Başkanlığı Aylıklar ve Bağlı Ödemeler Şube Müdürlüğünde idari memur olarak çalışan İ.E'nin, iş arkadaşları olan 5 kişi adına Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, bankalardan tüketici kredisi çekmek amacıyla Vakıf tarafından düzenlenen banka kredisi talep ve borçlanma senetleri düzenlediği öne sürüldü. İddianamede, MİT Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda da İ.E'nin sahte belgeler düzenlemek suretiyle kredi kullandığının, ancak bu kredileri taksitler halinde ödediğinin ve mağdurların mal varlığı yönünden zarara uğramadığının belirtildiği anımsatıldı. TCK'nın 207/1. maddesinde düzenlenen, ''Özel belgede sahtecilik'' iddiasıyla, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen İ.E. hakkında, ayrıca cezada dörtte birden dörtte üçe kadar artırım öngören TCK'nın 43. maddesinin uygulanması da istendi. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edildiği ve MİT ile de ilişiği kesilen İ.E'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.