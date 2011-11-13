MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu öldü

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Kaşif Kozinoğlu kimdir?

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Oda TV sanıklarından MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.Star'ın haberine göre tutuklu bulunduğu koğuşta Kozinoğlu, gündüz saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Hastaneden gönderilen Kozinoğlu'nun daha sonra cezaevinde kalp krizi geçirdiği belirtildi.Kozinoğlu'nun ölüm nedeni olarak kalp krizi olarak değerlendirilirken olaya el koyan Cumhuriyet Savcılığının otopsi yapılması talimatı verdiği bildirildi. Bugün yapılacak otopsinin ardından cenazenin defnedilmek üzere ailesini teslim edileceği öğrenildi.MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı’nda Asya Masası Sorumlusu. Kaşif Kozinoğlu, Genelkurmay Özel Harp Dairesi’nde görevliyken polis özel harekât timlerini eğitmek üzere görevlendirildi. Binbaşı rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu ve ardından da MİT’te çalışmaya başladı.Kozinoğlu’nun adı Alaattin Çakıcı davasıyla da gündeme gelmişti. Çakıcı’nın yargılandığı çete davası Yargıtay’da görüldüğü sırada davanın Çakıcı’nın lehine çıkması için büyük uğraş verdiği iddia edilmişti. Kozinoğlu, dönemin Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya ile görüşme yaparak Çakıcı’nın lehinde karar çıkarması için baskı yaptığı iddiası üzerine hakkında açılan davada 5 ay hapis cezası almıştı.

'Ergenekon' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, geçen mart ayında dönemin özel yetkili soruşturma savcısı Zekeriya Öz'e ifade verdikten sonra "Terör örgütü üyeliği ve gizli belgeleri temin etme" suçlarından İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde arama yapılan Kozinoğlu, yurt dışında olduğu için hakkındaki karar uygulanamamıştı. Kaşif Kozinoğlu, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla 9 Mart 2011’de yurda getirildi.

MİT Afganistan sorumlusu R.T'nin eşlik ettiği Kozinoğlu'nu Afganistan'dan getiren uçak dün saat 18.00 sularında Ankara'ya indi. Etimesgut'taki askeri havaalanına iniş yapması planlanan uçak, Esenboğa'ya indi.

Havaalanı çalışanları tarafından fark edilen Kozinoğlu, hiçbir kontrolden geçirilmeden kendisini bekleyen MİT mensuplarınca götürüldü.

17 gündür Afganistan'da olduğu öğrenilen Kozinoğlu'nun MİT'in Orta Asya Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı iddia edildi. Kozinoğlu'nun yurtdışındayken etrafında bulunanlara Türk adaletine teslim olacağını söylediği öğrenildi.

Oda TV baskınında Soner Yalçın'ın ofisinde bulunan 'Koz' isimli dosyada MİT'e ait bilgi ve belgeler, AK Partililer hakkında istihbarat notları bulunmuş, bu bilgilerin de MİT mensubu Kozinoğlu tarafından sızdırıldığı ileri sürülmüştü.

Kozinoğlu'nun adı 2004 yılında karıştığı yargı-mafya-MİT skandalına rağmen ülkenin en gizemli isimlerinden biri olmaya devam etmişti. Tek fotoğrafı ise yıllar önce çekilen küçük bir kareydi.