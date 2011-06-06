MİT, Genelkurmay ve Emniyeti dinliyor mu?

T24 - Ergenekon davasının görüldüğü bugünkü duruşmasında, eski Kayseri Hava İndirme Tugay'ında görevli Fatma Cengiz'in İbrahim Şahin ve oğlu Ömer Salih Şahin'le yaptığı bazı telefon kayıtları ele alındı. Cengiz'in verdiği ifadede, kendisinin görüştürüldüğü bir MİT görevlisinin hem Genelkurmay'ın hem de emniyetin görüntülerini gösterdiğini söyledi.







İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay ile özel harekatçı İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 19 sanık katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Frof. Dr. Fatih Hilmioğlu ve Oğuz Bulut duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, OdaTv'ye yönelik operasyonun ardından ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese, tutuklu sanıklardan eski Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görevli Fatma Cengiz'in dosyada bulunan İbrahim Şahin ve oğlu Ömer Salih Şahin ile yaptığı bazı telefon kayıtlarını dinleterek, bununla ilgili sorular yöneltti.

Özese, Cengiz'in, Ömer Salih Şahin ile yaptığı telefon kaydında yer alan ''Milli Güvenlik Kurulundan İbrahim Şahin ile ilgili karar çıktı'' şeklindeki konunun ne olduğunu sordu.

Cengiz de, görüştüğü MİT'çilerden Selahattin adlı kişinin Şahin'in MİT'e verileceğini söylediğini kaydetti.

Özese, konuşmalarda TVK'da olduğunu söyleyen Cengiz'e, ''Bu TVK konusunu açar mısınız?'' diye sordu. Bunu savunmasında da anlattığını belirten Cengiz, ''MİT'çiler beni kendi çalıştıkları yere götürdüler. Arabanın pencereleri perdeli olduğu için tam olarak nereye gittiğimizi bilmiyorum. Yeşil boyalı bir binaydı. Cam kapıdan içeri girdik. Orada 3-4 masa ve bilgisayarlar vardı. Çay da ısmarladılar ama o gün gittiğimizde içerideki odaya beni almadılar'' diye konuştu.

Cengiz, Kayseri'de kendisiyle görüşen MİT'çilerden Kağan adlı kişinin bir kereye mahsus olmak üzere kendisini MİT tarafından kullanılan bu odaya aldığını ifade ederek, ''6 tane büyük bilgisayar vardı. Büyük ekranlar vardı. Radyolarda kullanılan ses ayarlarını yapan cihazların daha büyüğü vardı. Ekranlarda Kayseri'den Ankara'dan görüntüler vardı. Kağan bey bana, 'Hem Genelkurmaydan hem emniyetten istediğimiz yerden görüntü alabiliyoruz' dedi. İlker Başbuğ'un görüntüsünü gösterdi. 'Ses yok mu?' diye sorunca, 'Ses de alıyoruz, o daha sonra' dedi. Bağlantıyı odada bulunun 4-5 kişi yapıyordu'' şeklinde konuştu.

Cengiz, diğer MİT'çiler Selahattin ve Davut olmadığı için odaya girebildiğini ifade etti.

Özese'nin ''Bu sistem TVK'da kurulu olan sistem mi?'' sorusuna Cengiz, ''Sanırım öyle'' yanıtını verdi.



''Hilmi Özkök ile telefonda görüştüm"

MİT'çilerden Musa aldı kişinin emekli Orgeneral Hilmi Özkök ile görüştüğünü de ileri süren Cengiz, ''Bir sefer de beni kendi telefonundan Özkök ile görüştürdü. Hal hatır sorduk. Hilmi beyden telefon numarasını istedim. Olup bitenlerden haberi var mı, yok mu bilmiyordum'' dedi.

Kendisinin görüştüğü bu istihbaratçılarla sürekli ''Siz komutanlarla konuşuyorsunuz. Beni neden araya koyuyorsunuz. Maşa olarak mı kullanıyorlar'' diye kavga ettiğini anlatan Cengiz, Özese'nin sorusu üzerine de Şahin'i terörle mücadelede kurulacak yeni oluşumun başına geçirilmesi için görüşüldüğü belirtilen Bekir Kalyoncu ile 4-5 kez konuştuğunu söyledi.

Cengiz, Mehmetçiğe moral gecesi nedeniyle sanatçılar ve sahne düzeni konusunda Kalyoncu ile görüştüğünü belirterek, ''Bu görüşmeyi de MİT'in telefonundan yaptım. Kalyoncu ile sesli ve görüntülü görüşmedim. Bir sefer de Şahin Bey'i geceye davet edeceğimi, protokolde yer olup olmadığını sordum. O da 'tabii' dedi'' şeklinde konuştu.

Özese, ''Ben bu sistemden direkt görüşüyorum. Hem görüntü hem resim alıyorum. Bazen de ben çıkıyorum, İbrahim Şahin görüşüyor... Hilmi Özkök Paşa arada beni kullanıyor. Zoruma gidiyor. Eymür, Ağar ve Eken yetmezmiş gibi şimdi bir de bu çıktı'' şeklindeki konuşmayı dinleterek, ''Buradan sizin bir defa değil birkaç defa görüştüğünüz anlaşılıyor'' dedi.

Cengiz de, İbrahim Şahin ile MİT'çilerin kendi telefonundan sürekli görüştüğünü anlattı.

Cengiz'in telefon kayıtlarına ilişkin açıklamalarıyla devam edilen duruşmaya öğlen arası verildi.