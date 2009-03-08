MİT eski müsteşarının konutuna Ecevit izni

MİT eski Müsteşarı Atasagun’un, halen MİT’in boğazdaki köşkünde kalmasını eleştiren Sabah gazetesinin haberine MİT’ten yanıt geldi.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, emekli MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'a ikamet mekanının, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 17 Ocak 2001 tarihli "oluru" ile güvenlik koşullarının uygunluğu bakımından tahsis edildiğini bildirdi.



MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, "emekli MİT Müsteşarı Atasagun'un ikamet mahalli hakkında bugün bir gazetede yayımlanan 'özel haber'in bazı hatalar içerdiği ve gerçekleri bütünüyle yansıtmadığının görüldüğü" ifade edildi.



MİT Müsteşarlığı tarafından koruma altında bulundurulan emekli mensuplara ilişkin hükümlerin, MİT Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer aldığına işaret edilen açıklamada, bu yönetmeliğin eski Başbakan Bülent Ecevit'in 21 Temmuz 2000 tarihli "onayı" ile yürürlüğe girdiği anımsatıldı.



Daha sonra, yine Ecevit'in 17 Ocak 2001 tarihli "oluru" ile de bahse konu mekanın güvenlik koşullarının uygunluğu bakımından Şenkal Atasagun'a tahsis edildiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:



"MİT eski Müsteşarı Şenkal Atasagun'un anılan mahaldeki ikameti 2005 yılında, emekli olmasından sonra başlamış olup, yukarıda belirtilen hukuki çerçeveye dayalı bulunmaktadır.



Kuruma ait lojman ve konutlarda oturma şartları ise belirtilen kurallara tabi olarak, kira bedeli de aynı anlayış doğrultusunda devletçe tespit edilmiş rayiç bedel üzerinden ödenmektedir.



Öte yandan, haberde yer aldığı şekliyle bu durumun 'istihbarat çevrelerinde yadırgandığı' yolundaki kişisel mahiyetli ifadelerin kurumsal boyuta taşınarak konu edilmesi yanlış yorumlara sebebiyet verebilecek niteliktedir."

