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MİT düzenlemesinde 'medya patronlarına ceza'dan geri adım mı atılıyor?

CHP'li Oktay Ekşi, MİT düzenlemesinde medya sahiplerine hapis cezası öngören maddenin değiştirilmesine AKP'lilerin olumlu baktıklarını söyledi

27 Şubat 2014 01:01

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP  İstanbul Milletvekili  Oktay Ekşi, TBMM İçişleri Komisyonu’ndaki MİT Kanunu hakkında yapılan görüşmelerde, eleştirilerinin dikkate alındığını ve  teklif sahiplerinin önerilerinde değişiklik yapılmasına olumlu baktıklarını açıkladıklarını söyledi. Ekşi’nin aktarımına göre, uzlaşma Meclis Genel Kurulu'nda hayata geçirilirse, MİT ile gizli içeriğinin kitle iletişim organlarında haberleştirilmesi halinde hapis cezası öngörülenler arasında medya sahibi, yayıncı ve basımevi sahibi olmayacak. 

Teklifin bu şekilde yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında verilecek önergenin kabul edilmesi gerekiyor. 

Oktay Ekşi, Komisyon görüşmelerinde “Gazete (medya) sahibini de cezalandırmayı öngören anlayışın 1931 tarihli Basın Kanunu ile hukukumuza girdiğini, bunun medya sahibini baş sansürcü konumuna getirdiğini” anlatarak “1960’tan sonra hukukumuzdan çıkartılan bu anti-demokratik hükmün tekrar yasalara girmesinin kabul edilemeyeceğini” söyledi. 

Ekşi, Komisyon’daki görüşmeler sırasında MİT Yasası önerisinin “5187 Sayılı Yasa’yla gazetecilere tanınan haber kaynağını açıklamama hakkını tamamen ortadan kaldırdığını” da ifade etmiş, “5187 Sayılı Yasa’nın mimarı olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın bu olumsuz gelişmeye karşı çıkmasını” istemişti. Ancak bu eleştiri, Komisyon’daki AKP’li çoğunluk tarafından paylaşılmamıştı. 

 

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