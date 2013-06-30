MİT Daire Başkanlığı, Hakan Fidan'ın savcılığa çağrılması hakkında ne dedi?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Daire Başkanlığı, ilk kez bir gazeteye verdiği söyleşide MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında savcılığa ifade vermek üzere çağrılması hakkında konuştu. "Hakan Fidan gözaltına alınmaya çalışıldı" denilen açıklamada, "MİT'e kamuoyu önünde tartışmalı bir kurum imajı vermek ve yıpratmak mantığı üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüldü, bir çok gizli belge ortalığa saçıldı; MİT'in özel hayatı fişlediği yönündeki gerçek dışı iddialarla, saldırılar devam ediyor" denildi.

İstihbarat toplama hakkında da açıklama yapan MİT Daire Başkanlığı, her vatandaşı takip etmediklerini "ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen kişilere yönelik verilerin toplandığını" belirtti.

MİT Daire Başkanlığı'nın HaberTürk gazetesinden Hilal Öztürk'e verdiği söyleşinin bir kısmı şöyle:

'Hakan Fidan gözaltına alınmaya çalışıldı'

"Son bir kaç yıldır ulusal ve uluslararası alanda bir çok başarılı istihbarat çalışması gerçekleştiren MİT, bu durumdan rahatsız olan çevrelerin hedefi haline geldi ve gerçekdışı iddialarla Teşkilat hakkında olumsuz algı yaratma çalışması hız kazandı. Dünyada ilk defa bir devlet (Habertürk MİT kaynaklarından bu devletin İsrail olduğu bilgisine ulaştı) başka bir devletin istihbarat yönetimine tepki gösterdi ve açıkça kendi çıkarları için Hakan Fidan'ın MİT'in başına gelmesini istemedi ve resmi açıklamayla bunu beyan etti. Bahsekonu açıklama sonrası MİT'e yönelik Türkiye içinden haksız yayınlar ve saldırılar peşpeşe yapılmaya başlandı, 30 yıllık Kürt sorununun nihayete erdirilmesi amacıyla verilen görev çerçevesinde gizli yapılan görüşmeler yanlı bir şekilde basına sızdırıldı, Hakan Fidan gözaltına alınmaya çalışıldı, terörist sanılarak TSK tarafından bombalanan sınır kaçakçılarının ölümünden sorumlu tutulmaya gayret edildi, Akdeniz'de uluslararası sularda eğitim amacıyla görev yapan ve Suriye tarafından düşürülen uçağımız, Gaziantep'te ve Reyhanlı'da teröristler tarafından patlatılan bombalar ve ölen Türk vatandaşları MİT'e saldırıda bulunmak için kullanıldı. MİT'e kamuoyu önünde tartışmalı bir kurum imajı vermek ve yıpratmak mantığı üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüldü, bir çok gizli belge ortalığa saçıldı. MİT'in özel hayatı fişlediği yönündeki gerçek dışı iddialarla, MİT'e yönelik saldırılar devam ediyor."

Söyleşinin devamında MİT, istihbarat çalışmaları hakkında "Her vatandaşı takip etmek gibi bir görevimiz yok" dedi ve "Ülke güvenliğine yönelik bir risk taşımayan milyarlarca veriyi incelemek, depolamak ve analiz etmek, hesaplanamayacak derecede fazla personel ve maddi imkan gerektirir ki bunun gerçekleşme olasılığı yoktur" ifadesini kullandı. Yapılan açıklamada, "İç istihbarat açısından MİT'den sayısal olarak çok daha fazla imkana sahip diğer güvenlik kurumları da kamu ve özel sektörün kişisel verilerini, faaliyet konuları kapsamında kullanma imkanına sahip" denildi.

'Hedeflere dair çalışmalar için mahkeme kararı alınıyor'

MİT, "Ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen kişilere yönelik verilerin toplandığını" belirtirken, "internette dolaşan kişisel verilere ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabildiklerini" açıkladı. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya şirketlerinde hesapları bulunanlara ilişkin de MİT, "Sosyal medyanın gelişmesinde ön planda olan Facebook ve Twitter gibi internet iletişim sistemlerinin Server'ları ve teknik alt yapıları Türkiye dışında bulunmakta. Hedef şahıslara yönelik MİT'in yapacağı tüm teknik çalışmalar ancak mahkeme kararı alınarak gerçekleşmekte" dedi.