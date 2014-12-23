MİT, çözüm sürecini yürütmek için Erbil’de ofis kurdu

Çözüm süreci, son dönem atılan adımlarla yeni bir döneme girdi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, “Süreç güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla sürüyor. Nihai sonuca ulaşmak için güven ve iyi niyet temelinde görüşmeler hız kazandı” dedi. HDP'li Önder de kriz sürecinin geride bırakıldığını söyledi.

MİT’in sürecin olumlu gitmesi durumunda Erbil üzerinden Kandil ile görüşme trafiğine hız vereceği öğrenildi. MİT’in 1996’dan bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki faal ofislerinin dışında Erbil’de müzakere sürecini yürütecek özel bir de ofis kurduğu ve görüşme trafiğinde görev alacak özel ekibini belirlediği öğrenildi.

Çetiner Çetin’in Yeni Şafak’ta yer alan haberine göre, iki haftadan bu yana yürütülen sessiz diplomasi sürecinde Hükümet, Öcalan ve HDP, görüşmelerin hızlı ve kesintisiz yürütülmesi konusunda mutabık kaldı. Ankara’nın Kamu düzeni, Müzakere süreci ve İzleme heyetlerinin netleşmesi ile birlikte harekete geçeceği belirtiliyor. Ankara’daki beklenti ise ocak ayının son haftası itibari ile Ankara-İmralı-Erbil-Kandil sürecinin başlatılması.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, dün sabah saatlerinde İmralı heyetinde yer alan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kabul ederek bir görüşme yaptı. Akdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden “Süreç güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla sürüyor. Nihai sonuca ulaşmak için güven ve iyi niyet temelinde görüşmeler hız kazanmış durumda” bilgisini paylaşarak yeni bir döneme girildiğinin işaretini verdi.

Krizi geride bıraktık

Önder, Buldan ile Başbakanlık Merkez Bina’da, Akdoğan’la yaptıkları görüşmenin ardından, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çözüm sürecinde, kendi içtihatlarını da oluşturarak, yürümeye çalıştıklarını belirten Önder, “Kobani direnişiyle başlayan bir kırılganlık yaşamıştık, gelinen nokta itibariyle önemli bir kriz sürecini geride bıraktığımızı söylemek istiyoruz. Bu aşamadan sonra çözüm süreci kapsamında, ağırlıklı olarak İmralı olmak üzere yeni bir sürece girdiğimizi söylemek istiyoruz” dedi.

Sonuca odaklı olacak

Diyalog kanallarının kapanmaması için belirli mutabakatların oluştuğunu belirten Önder, “Bu bütün meselelerin halledildiği anlamına gelmiyor. Biz, bunu parti yetkili kurullarımızda değerlendirdikten sonra İmralı’ya geçeceğiz. KCK yetkilileriyle de meseleyi görüşeceğiz. Daha sonra bu görüşmeler daha derinlikli, nitelikli ve daha sonuca odaklı olarak yürüyecektir” diye konuştu. Süre uzadıkça saldırılara, yanlış anlamaya ve hırpalanmaya açık bir hale geldiğini ifade eden Önder, çok seri bir görüşme ve çalışma trafiğinin başlayacağını, mümkün olan her şeyin en kısa süre içinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Açıklama tek kanaldan

Üzerinde konuşulacaklar ve izlenecek yöntem konusunda bir mutabakatın oluştuğunu belirten Önder, ortaklaşmalar gerçekleştikçe, bundan sonra ortak, tek bir açıklama şeklinde kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti. Önder, “İmralı trafiği başladıktan sonra kamuoyuna yansımayan gidiş gelişlerimiz oldu. Bunda bir beis yok. Bu bilgilendirme, artık biraz netice aldıkça ya da yol katettikçe, bu sürecin ruhuna hizmet edecek bir şekilde yapılacak. Bir iletişim ortaklaşması diyebiliriz buna” dedi.

Zana Kandil’e gidecek

Önder, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’nın da İmralı’ya gideceğine dair iddialar bulunduğu hatırlatılarak, “Hatip Bey gitti, Leyla hanımı da görecek miyiz?” sorularına, “Evet. Zaten gidiyoruz, şimdi de Leyla hanımla beraber Kandil’e gideceğiz” karşılığını verdi.

Herkesle görüşeceğiz

Önder, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nın görüşme heyetine dahil edilip edilmeyeceği sorusu üzerine, “İlkesel olarak şu noktadayız; Kamu Güvenliği Müsteşarlığı da bunu ilgilendiren bütün taraflar da bununla ilgili partilerle, kişilerle katkısını alacağımız herkesle görüşme kararlığındayız. Kamu Güvenliği bu işin zaten tüzel olarak, yetkilendirilmiş, çerçevelendirilmiş pratikteki çalışmasını, kurulları, komisyonları oluşturacak kuruluş. Sanırım onlar da yoğun bir çalışma süreci içerisine girecekledir” dedi.

MİT hazırlıklarını tamamladı

İki yıldan bu yana İmralı ile görüşme trafiği yürüten, son 8 aydan bu yana yaşanan krizlerde HDP ile görüşen ve krizlerin aşılmasında önemli rol oynayan MİT’in sürecin olumlu gitmesi durumunda Erbil üzerinden Kandil ile görüşme trafiğine hız vereceği öğrenildi. MİT’in 1996’dan bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki faal ofislerinin dışında Erbil’de müzakere sürecini yürütecek özel bir de ofis kurduğu ve görüşme trafiğinde görev alacak özel ekibini belirlediği öğrenildi.

Heyet genişliyor

Hız kazandırılması kararı verilen görüşmelerde Ankara’nın iki farklı formülü bulunuyor. Formüllerden hangisinin devreye gireceği cuma günü MİT-Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ve ilgili bakanlıkların görüşleri alındıktan sonra netleşecek. Müzakerenin başlamasına karar verildikten hemen sonra ilk iş olarak Ankara İmralı, HDP ve Kandil ile görüşmek üzere 3 farklı heyet oluşturacak ve bu heyetler genişletilecek. Bu anlamda devreye Kamu Güvenliği Müsteşarlığı girecek. İlk olarak MİT heyeti ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı, Öcalan ile ortak görüşme yapacak. Ardından belirli noktalarda uzlaşma olması durumunda bu heyet daha da genişletilecek. Heyetin genişlemesine paralel olarak HDP’nin İmralı heyeti de genişleyecek.

İlk aşama irade beyanı

Heyetlerin genişlemesinin ardından Ankara, ocak ayı içinde ‘kamu düzeninin’ sağlanmasını bekleyecek. Öcalan’ın, örgütün temel amacının silahların bırakılması olduğunu vurgulayan açıklamasının ardından çözüm sürecinde yeni aşama tam anlamı ile hayata geçirilemeye çalışılacak. Ankara, HDP ve İmralı arasında yürütülen sessiz görüşme trafiğine göre ele alınacak bazı konuların ivedilikle tartışılacağı bazı konuların ise toplumsal kabul sürecinin bekleneceği öğrenildi.