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MİT: CHP liderini ve eşini dinlemedik

Kılıçdaroğlu, 'Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kendisini, ailesini ve 7-8 CHP milletvekilini teknik takibe aldığını' söylemişti

08 Ağustos 2012 20:10

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), CHP lideri ve ailesi ile bazı milletvekillerinin MİT tarafından teknik takip altında tutulduğu yönündeki beyanların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MİT’ten yapılan yazılı açıklama şöyle;

"07 Ağustos 2012 tarihli bazı yazılı ve görsel medyada yer aldığı üzere , Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü tarafından dile getirilen; CHP lideri ve ailesi ile bazı milletvekillerinin MİT tarafından teknik takip altında tutulduğu yönündeki beyanlar, gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görevleri yasalarla belirlenmiş olup iddia olunan hususlar Müşteşarlık görev alanına girmemektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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