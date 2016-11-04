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Ekonomi

MİT bütçesi yüzde 21 arttı, Diyanet'in payı Başbakanlık'ı dörde katladı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri yapıldı

04 Kasım 2016 00:50

Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yüzde 21.93 artışla 1 milyar 995 milyon lira bütçe ayrıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bütçeden ayrılan pay ise Başbakanlık'ı dörde katladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2016 yılı bütçelerinin görüşmeleri yapıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bütçe sunumuna göre 2016 yılında 1 milyar 636 milyar lira bütçesi olan MİT'e 2017 yılında yüzde 21.93 oranında artışla 1 milyar 995 milyon 692 bin lira ödenek verilmesi teklif edildi.
 

Aslan payı Diyanet'in

 

2017 bütçesinde aslan payını yine Diyanet İşleri Başkanlığı aldı. Diyanet'e yüzde 5.93'lük artışla 6 milyar 867 milyon lira ödenek ayrıldı. Gelecek yıl Diyanet bütçesinin yüzde 79'una denk gelen 5 milyar 474 milyon lirası personel giderleri için harcanacak. Başbakanlık bütçesi ise yüzde 22'lik artışla 1 milyar 584 milyon lira oldu. Böylece Diyanet, 2017'de Başbakanlık'ın 4 katından fazla bütçeye sahip olacak.
 

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