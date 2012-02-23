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MİT bölge başkanı merkeze çekildi!

İstanbul’daki en üst düzeydeki isim olan MİT Bölge Başkanı İ.N. görevinden alınarak merkeze çekildi.

23 Şubat 2012 09:16

 

T24- MİT’in üst düzey isimlerinin KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması sonrasında polis ve yargıda peş peşe görevden alma ve dosyadan el çektirme kararlarının yankıları sürerken, MİT’te de çok kritik bir görev değişikliği için düğmeye basıldı. İstanbul’daki en üst düzeydeki isim olan MİT Bölge Başkanı İ.N. görevinden alınarak merkeze çekildi. İ.N. iki gün içinde görevini devredecek.

 

Hürriyet'te Metehan Demir imzasıyla yayımlanan habere göre, kurumda önemli sorumluluklar alan ve Ankara’da görev yapan A.D., MİT İstanbul Bölge Başkanı olarak atandı. Merkeze çekilen İ.N.’nin ise bir başka göreve de atanabileceği belirtiliyor. Bu değişiklik, MİT Müstaşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması sonrasında, polis şeflerinin başka görevlere atanmasının hemen sonrasına denk gelmesi açısından dikkat çekici bulundu.

En kritik görev

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı kurumun en kritik birimlerinin arasında. Terör eylemlerinin önceden haber alınması, KCK operasyonları ve birçok karşı istihbarat operasyonlarında İstanbul, önemli rol oynamıştı. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, kurumda MİT Müsteşar Yardımcılığı’ndan bir önceki basamak olarak görülüyor.

KCK soruşturması kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve yardımcısı Afet Güneş ile iki müsteşar yardımcısının, 7 Şubat’ta şüpheli sıfatı ile İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından ifadeye çağrılması, son dönemdeki en büyük devlet krizlerinden birine neden olmuştu. Sonrasında savcıya el çektirilerek hakkında inceleme başlatılmıştı. KCK soruşturmasıyla bağlantılı polis şefleri da tayin edilmişti.

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