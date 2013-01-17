MİT bir hafta önceden Emniyet’i Sivas olayları için uyarmış!

Hülya Karabağlı/ Ankara

Sivas olaylarına ilişkin Emniyet istihbaratının raporu TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderildi. “Gizli” ibaresiyle gönderilen raporda, MİT’in bir hafta önceden Emniyet, olaylar çıkabileceğine ilişkin uyarısı dikkat çekiyor. Raporda, olaylara ilişkin hiçbir yorum yapılmıyor. Ancak, Madımak Oteli’nin yanmasına kadar olan süreç, telsiz konuşmaları, dakika dakika sıralıyor. Olaya ilişkin 200’e yakın fotoğraf rapora eklenerek gönderildi.

MİT ne diyor?

MİT, bir hafta önceden Emniyet istihbaratı uyarıyor. Pir Sultan Abdal etkinlikleri ne dikkat çekiyor ve Aziz Nesin konusundaki hassasiyet olduğuna dikkat çekiyor. MİT, 2 Temmuz günü Sivas’ta olayların çıkabileceğine dikkat çekiyor.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen şenlikler sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ile çoğunluğu yazar, çizer, ozanın oluşturduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti.