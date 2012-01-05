MİT: Bir grubun sınırı geçeceği bilgisi vermedik

T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Şırnak'ta meydana gelen olayla ilgili ''28 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybeden 35 vatandaşımız ile ilgili olabilecek grup, yer, tarih, sayı ve geçiş güzergahlarına ilişkin Teşkilatımızca herhangi bir istihbarat paylaşımı gerçekleştirilmemiştir'' açıklamasında bulundu.







MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MİT'in 85. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında medya kuruluşlarının yöneticileriyle Müsteşarlık'ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından MİT Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından medya yöneticilerine basın açıklaması dağıtıldı.



Açıklamada, Genelkurmay Başkanlığının 29 Aralık 2011 tarihindeki basın açıklamasında ve terörle mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın 3 Ocak 2012 tarihinde TBMM'de Hükümet adına yaptığı bilgilendirme konuşmasında Şırnak'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği operasyonla ilgili bütün detayları kamuoyu ile paylaştığı anımsatıldı.



Genelkurmay Başkanlığı ve Atalay'ın açıklamalarında, MİT'in bu olayla ilgili yanlış bir istihbarat verdiğine ilişkin bir husus bulunmadığına ve hangi şartlar altında Genelkurmay Başkanlığının hedef değerlendirmesi yaptığının detaylı izah edildiğine işaret edilen açıklamada, bütün bunlara rağmen bir gazetecinin MİT'e yönelik ithamlarının sürdüğüne dikkati çekildi.



''Kurumumuzu hedef alan bu gerçek dışı yayınlara devam edilmesi dolayısıyla konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatacak yeni bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Öncelikle şu gerçeği bir kez daha ifade etmek isteriz ki; 28 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybeden 35 vatandaşımız ile ilgili olabilecek grup, yer, tarih, sayı ve geçiş güzergahlarına ilişkin Teşkilatımızca herhangi bir istihbarat paylaşımı gerçekleştirilmemiştir. Anılan Gazetecinin 30 Aralık 2011 tarihli 'Yanlış İstihbarat MİT'ten'' başlıklı haberinde yer alan '... Heron, bölgedeki sivil vatandaşların görüntüsünü alıp, Ankara'ya iletiyor. Ankara'da görüntüleri gören yetkililerden biri durumdan şüpheleniyor. Grubun sivil olma ihtimali üzerinde duruyor. Şüphe üzerine konuyu yetkililer ile paylaşıyor. MİT'le iki kez temasa geçiyor. MİT yetkililerine şüphe aktarılıyor. MİT, 'Grup kesin PKK'lı' deyip, kendilerine gelen istihbaratın sağlam olduğunu karargaha bildiriyor. 'Kesin' ifadesi üzerine de, Hava Kuvvetleri Komutanlığının emri ile uçaklar bölgeyi bombalıyor...' ifadesi ve 'görüntü alınması ile operasyon yapılması arasındaki bu üç saatlik zaman farkının nedeni, görüntülerden şüphelenen yetkilinin bilgisi üzerine MİT'le iki kez temasa geçilmesi. Bilginin teyit edilmesi için beklenmesi' şeklindeki açıklamalar tamamen yalan ve hayal mahsulü olup, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.''

''Sayın Başbakanımız, bu haberi yalanlamışlardır''



MİT'ten gazetecilere dağıtılan basın açıklamasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da olaya ilişkin son anda MİT tarafından bir bilgi paylaşımının olmadığını 30 Aralık 2011'te açıkladığı ve haberi yalanladığı hatırlatıldı. Açıklamada, ''Anılan gazeteci asılsız iddialarını devam ettirebilmek için daha önce kurguladığı mizansende değişikliğe giderek, kelime oyunları yapmak suretiyle 35 vatandaşın hayatını kaybettiği operasyonla ilgisi olmayan ve bölgedeki örgütsel hareketliliğe dair kendisine sızdırılan, bir kısmı güncelliğini yitirmiş raporları, olayla ilişkilendirme gayretine girmiştir'' değerlendirmesinde bulunuldu.



Haberlerde söz edilen, sızdırılan raporların 21 Aralık 2011 tarihli olanı hariç hiçbirinin Uludere-Ortasu kırsalı ile alakalı olmadığı vurgulanan açıklamada, ''bu raporda da iddia edildiği gibi bir grubun, Türkiye'ye illegal geçiş yapacağına dair bir bilginin kesinlikle yer almadığı'' kaydedildi.



Açıklamada, ''Teşkilatımıza yönelik bu maksatlı ithamlar terör ile mücadelede özenle yürüttüğümüz çalışmaları aksatmayacaktır'' ifadelerine yer verildi.

GES'in devri tarihi bir olay



Genelkurmay Elektronik Sistemler'in (GES) MİT'e devri için Fidan ''Tarihi bir olay, tarihi bir işbirliği'' benzetmesinde bulundu.







Demir: MİT çok sinirlenmiş





Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir görüşmeyle ilgili NTV yayınında şunları söyledi: "MİT çok sinirlenmiş, çok dolmuş. Bununla birlikte kendilerinin görüntülü izleme yapmadığına işaret ederek, teknik bir yalanlama da geldi. Arkasına siyaseti de almış. Hakan Fidan gelince 'bünye kabul eder mi' diye bakılıyordu, bünyenin kabul ettiğini gördük. Yeniden yapılanmada iyi bir projeksiyon yapmış. Kendinden öncekilere atıfta bulunması güzel. 'Biz MİT'iz, siz bilmeseniz de sizin iyiliğiniz için çalışırız' dedi. Çok büyük beklentiler vardı. Ama MİT açılsa da, kendi bilgilerini saklamaya devam edecek.









'Taraf da, Sözcü de vardı'



Akreditasyon dikkatimi çekti; herkesi gördüm. Taraf Gazetesi de, Sözcü de vardı. Toplantıya tüm kadrosuyla gelmesi önemliydi. İddialı hedefler koydu. 'İleri demokrasilerde dinleme çok daha rahat yapılıyor. Türkiye'de yargı kararıyla bu yapılıyor' dedi. MİT'in hiç olmadığı kadar açıldığını gördüm. PKK ile görüşmelere girmedi."





Yazılı açıklama



Görüşmenin ardından MİT Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından medya yöneticilerine basın açıklaması dağıtıldı.



Açıklamada, Genelkurmay Başkanlığının 29 Aralık 2011 tarihindeki basın açıklamasında ve terörle mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın 3 Ocak 2012 tarihinde TBMM'de Hükümet adına yaptığı bilgilendirme konuşmasında Şırnak'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği operasyonla ilgili bütün detayları kamuoyu ile paylaştığı anımsatıldı.



Genelkurmay Başkanlığı ve Atalay'ın açıklamalarında, MİT'in bu olayla ilgili yanlış bir istihbarat verdiğine ilişkin bir husus bulunmadığına ve hangi şartlar altında Genelkurmay Başkanlığı'nın hedef değerlendirmesi yaptığının detaylı izah edildiğine işaret edilen açıklamada, bütün bunlara rağmen bir gazetecinin MİT'e yönelik ithamlarının sürdüğüne dikkati çekildi.



''Kurumumuzu hedef alan bu gerçek dışı yayınlara devam edilmesi dolayısıyla konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatacak yeni bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Öncelikle şu gerçeği bir kez daha ifade etmek isteriz ki; 28 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybeden 35 vatandaşımız ile ilgili olabilecek grup, yer, tarih, sayı ve geçiş güzergahlarına ilişkin Teşkilatımızca herhangi bir istihbarat paylaşımı gerçekleştirilmemiştir.

'Yalan ve hayal mahsülü'



Anılan Gazetecinin 30 Aralık 2011 tarihli 'Yanlış İstihbarat MİT'ten'' başlıklı haberinde yer alan '... Heron, bölgedeki sivil vatandaşların görüntüsünü alıp, Ankara'ya iletiyor. Ankara'da görüntüleri gören yetkililerden biri durumdan şüpheleniyor. Grubun sivil olma ihtimali üzerinde duruyor. Şüphe üzerine konuyu yetkililer ile paylaşıyor. MİT'le iki kez temasa geçiyor. MİT yetkililerine şüphe aktarılıyor. MİT, 'Grup kesin PKK'lı' deyip, kendilerine gelen istihbaratın sağlam olduğunu karargaha bildiriyor. 'Kesin' ifadesi üzerine de, Hava Kuvvetleri Komutanlığının emri ile uçaklar bölgeyi bombalıyor...' ifadesi ve 'görüntü alınması ile operasyon yapılması arasındaki bu üç saatlik zaman farkının nedeni, görüntülerden şüphelenen yetkilinin bilgisi üzerine MİT'le iki kez temasa geçilmesi. Bilginin teyit edilmesi için beklenmesi' şeklindeki açıklamalar tamamen yalan ve hayal mahsulü olup, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.''





'Kelime oyunları yapıyor'





MİT'ten gazetecilere dağıtılan basın açıklamasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da olaya ilişkin son anda MİT tarafından bir bilgi paylaşımının olmadığını 30 Aralık 2011'te açıkladığı ve haberi yalanladığı hatırlatıldı.



Açıklamada, ''Anılan gazeteci asılsız iddialarını devam ettirebilmek için daha önce kurguladığı mizansende değişikliğe giderek, kelime oyunları yapmak suretiyle 35 vatandaşın hayatını kaybettiği operasyonla ilgisi olmayan ve bölgedeki örgütsel hareketliliğe dair kendisine sızdırılan, bir kısmı güncelliğini yitirmiş raporları, olayla ilişkilendirme gayretine girmiştir'' değerlendirmesinde bulunuldu.

'Rarporlar Uludere'yle ilgili değil'



Haberlerde söz edilen, sızdırılan raporların 21 Aralık 2011 tarihli olanı hariç hiçbirinin Uludere-Ortasu kırsalı ile alakalı olmadığı vurgulanan açıklamada, ''bu raporda da iddia edildiği gibi bir grubun, Türkiye'ye illegal geçiş yapacağına dair bir bilginin kesinlikle yer almadığı'' kaydedildi.



Açıklamada, ''Teşkilatımıza yönelik bu maksatlı ithamlar terör ile mücadelede özenle yürüttüğümüz çalışmaları aksatmayacaktır'' ifadelerine yer verildi.







